El hijo de la empresaria y socialité estadounidense Kim Kardashian, Saint West (5), sufrió un accidente y se fracturó uno de sus brazos.

La información fue compartida a través de Instagram por la estrella, conocida por haber participado en el docurreality Keeping Up with the Kardashians.

“¿Quién crees que lloró más hoy?”, escribió en una Storie, en la que se ve al pequeño sentado en una silla de ruedas, con lo que pareciera ser una bolsa de hielo sobre su extremidad.

“Mi bebé se rompió el brazo en algunos lugares hoy. No estoy bien“, añadió en la misma fotografía.

“Pobre bebé”, lamentó luego, junto a una imagen en la que se ve el brazo vendado del pequeño.

Por ahora se desconocen los detalles del incidente.

Recordemos que en mayo pasado, mientras la madre de cuatro participaba en un programa de televisión, reveló que Saint se había contagiado de covid-19.

“Saint acaba de dar positivo por covid. Y North dice que se siente enferma”, contó una angustiada Kim en un viralizado spot que recogió el portal TMZ.

Y aunque no se refirió a los contagios en su familia cuando se produjeron, en el programa afirmó que el estado de salud del infante la mantuvo seriamente preocupada.

Kim es madre también de North, Chicago y Psalm. Recientemente, en tanto, se encuentra en pleno proceso de divorcio de su expareja Kanye West.