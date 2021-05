La modelo y comunicadora Kim Kardashian reveló en su programa, “Keeping up with the Kardashians”, que su hijo mayor Saint contrajo el covid-19.

La premisa se conoció mediante el adelanto del nuevo capítulo del docureality, que será liberado la próxima semana.

“Saint acaba de dar positivo por covid. Y North dice que se siente enferma”, cuenta una angustiada Kim en un viralizado spot que recoge el portal TMZ.

Si bien la influencer no se refirió públicamente a los contagios en su familia cuando estos se produjeron, en el programa afirma que el estado de salud de Saint, de 5 años, la mantuvo seriamente preocupada.

Se trata de la tercera vez que el nuevo coronavirus ataca directamente al clan Kardashian. Antes, Khloe ya había contraído el virus en 2020 con “graves” síntomas, tal como ella misma detalló.

Kanye West, rapero y expareja de Kim, también fue víctima del covid-19 con efectos similares, casi al inicio de la pandemia.