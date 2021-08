La actriz Lea Michele se hizo famosa por su papel de Rachel Berry en la serie Glee, donde su personaje estaba obsesionado con convertirse en la próxima Barbra Streisand y protagonizar el famoso musical Funny Girl en Broadway.

En la vida real, Michele también soñaba con personificar a la protagonista de la obra musical, Fanny Brice. Es más, llegó a cantar una de sus famosas canciones, Don’t Rain On My Parade, en 2010 en los premios Tony, tras haberla interpretado en Glee.

Lea estuvo muy cerca de ser Fanny Brice, ya que el creador de Glee, Ryan Murphy, era dueño de los derechos y la idea fue considerada hace unos años.

Sin embargo, ahora que por fin se ha anunciado que volverá a presentarse Funny Girl en Broadway… no ha sido Lea Michele La elegida para protagonizarlo.

La escogida es la actriz estadounidense Beanie Feldstein, a quien muchos recordarán por ser Julie en la película Lady Bird (2017), la mejor amiga de la protagonista.

Beanie es hermana del también actor Jonah Hill y ya ha participado en una obra de Broadway, Hello, Dolly!, en 2017.

Esta noticia es muy destacada porque se trata de la primera vez que Funny Girl será presentado en Broadway en 58 años, informa el diario estadounidense The New York Times. En las últimas décadas, ha sido revivido en otras ciudades, como en West End, Londres (Inglaterra), pero no en Nueva York.

Luego de que se revelara que Funny Girl volvería a Broadway junto a Beanie Feldstein, en redes sociales, especialmente Twitter, hubo muchas personas que se burlaron de Lea Michele por haber perdido el papel de sus sueños.

Los memes de Glee y Rachel Berry inundaron redes el fin de semana. Además, como la actriz se vio envuelta en polémicas en 2020, en que otros profesionales del espectáculo la acusaron de hacerles bullying y ser racista, no es muy querida en estos momentos.

lea michele rn after finding out the news about beanie feldstein in the funny girl revival pic.twitter.com/jDgucHrXWx — kim :)) (@Kimberlyosorio_) August 11, 2021

Lea Michele moments after finding out that Beanie Feldstein will star as Fanny Brice in the Broadway revival of Funny Girl pic.twitter.com/W8AwKcWL4Z — Azula’s Therapist (@ohgodjohnwhy) August 11, 2021

lea michele showing up to day one of the funny girl revival rehearsal pic.twitter.com/krw2gkKohA — madeleine (@maddymartinelli) August 11, 2021

Pues ahora por fin Lea se ha referido a la noticia de Funny Girl, y lo hizo por medio de un sutil comentario en un post de Beanie Feldstein.

“¡Sí, tú eres la estrella más grande! ¡¡Esto va a ser épico!! ⭐️⭐️⭐️”, escribió Lea a Beanie.

Beanie no respondió al comentario de la actriz de Glee.

Si quieres ver cómo canta Beanie Feldstein, puedes ver este video de Broadway.