Matthew Broderick nació en 1962 y estaba destinado a trabajar en el espectáculo. Proviene de una familia de artistas, su madre, Patricia Biow, fue dramaturga, actriz y pintora y su padre es el actor James Broderick, por lo que su camino en el la actuación era claro.

Debutó en las tablas junto a su padre en la obra On Valentine’s Day y luego, el cine le dio un espacio participando en el elenco de “Hola Mr. Dugan” por lo que se convirtió en el niño dorado de su generación, protagonizando películas exitosas en los 80 y 90’s como “Ferris Buller Day Off” o “Juegos de Guerra”.

Sin embargo, pese a que tiene una trayectoria en Hollywood su carrera fue decayendo y poco a poco desapareciendo de los éxitos de taquilla, mientras su esposa, la actriz Sarah Jessica Parker, cosechaba éxitos con la serie que la lanzó al estrellado mundial “Sex and the City”.

Pero, ¿por qué Matthew Broderick pasó de ser el actor dorado de Hollywood a ser conocido como “el marido de Sarah Jessica Parker”? ¿su carrera fue realmente en caída o simplemente, siguió otro rumbo?

Matthew Broderick, el actor

Matthew debutó en las tablas a los 17 años y tenía sólo 21 cuando ganó su primer Tony, el premio más importante que entrega el teatro en Estados Unidos, un equivalente al Oscar de la industria cinematográfica, por lo que su carrera desde ya era prometedora.

Y así lo afirmó con los papeles que tuvo durante la década de los 80 y 90, Juegos de Guerra, Ferris Buller Day Off, Project X, Adicto al Amor, el Inspector Gadget, Ellection (la película que protagonizó con una joven Reese Witherspoon) e incluso fue la voz de Simba en El rey león, consigna su ficha en IMDB.

Era un éxito seguro en cualquier producción que tomara de la industria, pero también era un conocido de los medios de comunicación, que no tuvieron piedad con él cuando protagonizó un confuso incidente en Irlanda.

Durante 1987 el actor estaba de vacaciones en ese país junto a su prometida, la actriz de “Dirty Dancing”, Jennifer Grey, cuando tuvieron un accidente de tránsito. Broderick pasó a la pista contraria en el vehículo que manejaba, por lo que colisionó con otro vehículo donde venía una madre con su hija, ambas fallecieron en el accidente.

Señaló a las autoridades del lugar que no se acordaba de nada. “No recuerdo el día. No recuerdo ni siquiera levantarme por la mañana. No me acuerdo de hacer la cama. Lo primero que recuerdo es despertar en el hospital, con una sensación de que algo extraño le pasaba a mi pierna”, dijo. Pero su explicación no fue suficiente y enfrentó cargos por homicidio.

Finalmente, sólo se le culpó por el delito de conducción imprudente y se le condenó a pagar una multa de 160 mil pesos, consignó El Mundo.

El grave accidente no afectó su carrera, no al menos hasta 2013 cuando protagonizó para el Súper Bowl un comercial que promocionaba un nuevo auto para la marca Honda, cuando todos sacaron a relucir el accidente que le cobró la vida a dos personas y del que salió sin problemas.

Sarah Jessica Parker, un amor eterno en Nueva York

Hace 30 años Matthew Broderick se cruzó por primera vez con Sarah Jessica Parker, la actriz que en ese minuto aún no llegaba a tener la fama que adquirió con su serie Sex and the City, pero que tenía su espacio en los medios, considerando que fue pareja de Robert Downey Jr. y John F. Kennedy Jr, el hijo que presidente John Kennedy.

Fue específicamente en Nueva York, la ciudad que más éxito le ha brindado a la pareja, donde se conocieron gracias a los hermanos de la actriz, quienes tenían a Broderick en su compañía de teatro Naked Angels.

Uno de los hermanos de Parker le presentó al actor, que se demoró meses en sólo invitar a salir a la joven Sarah, hasta que le pidió una cita a través de un mensaje en su teléfono en el que decía “Hola, soy Matthew Broderick”, consignó Elle.

La química fue inmediata y comenzaron una relación en la que mezclaron el trabajo y la vida diaria, trabajando juntos en Broadway en 1995. Respecto de esa época la protagonista de “La joya de la familia” señaló a The New York Times: “Trabajamos juntos, comemos juntos, dormimos juntos, nos despertamos juntos, trabajamos juntos, comemos juntos, dormimos juntos…”

Sin duda alguna querían pasar la vida juntos y lo concretaron en un discreto matrimonio en mayo de 1997 que se celebró en una sinagoga de Manhatthan a la que los invitados llegaron pensando que se trataba solamente de una fiesta que daría la pareja. Ella llevó un vestido negro con tirantes y abultada falda, mientras que él vistió un elegante traje.

Un año después, Broderick dejaría de ser el más famoso de la familia.

Sex and the City llegó a la vida de los Broderick-Parker

En 1998 Sarah Jessica Parker se puso en los zapatos de Carrie Bradshaw y nunca más bajó de los tacones del personaje que aún le da frutos.

La serie llegó a revolucionar al mundo con una temática que usualmente no era reconocida en la televisión, que era hablar sobre la real vida de las solteras de la época, que trabajaban, vivían el día a día con sus amigas y tenían parejas, estables o casuales.

La serie resultó un completo éxito para HBO en sus 6 temporadas y para Sarah Jessica su trampolín a las grandes ligas de Hollywood consolidándose como una de las actrices mejor pagadas de la época, además de ser nominada a múltiples premios Emmy, SAG y Globos de Oro.

La actriz subió al escenario para recibir su primer Globo de Oro señalando: “Yo nunca he ganado algo en mi vida… no soy una ganadora”, aunque las 6 temporadas que vinieron dijeron todo lo contrario (igual que los 2 globos de oro que vinieron después).

A medida que la serie avanzaba, la familia crecía, primero fue el primogénito de la familia, James Wilkie, que se gestó en medio de las grabaciones de la quinta temporada de la serie, la que sólo tuvo 8 episodios debido al estado de gravidez de la actriz.

Luego, vendrían las mellizas Marion y Tabitha, quienes fueron gestadas a través de una madre subrogada, lo que nuevamente puso a la pareja en el ojo del huracán y a la joven que los ayudó en el proceso a ser blanco de amenazas y acoso con tal de obtener información respecto del embarazo.

En ese momento la actriz tenía 44 años y junto a Broderick intentaron tener hijos por el método natural durante años, sin embargo, no tuvieron éxito por lo que acudieron a esta opción, consignó El País.

“No lo esperábamos. Creo que después de tanto tiempo tiendes a no hacerte ilusiones para no desilusionarte más tarde. Si uno solo hubiese sido una emoción indescriptible… ¡Dos son una comedia!”, mencionó Parker.

Al mismo tiempo que Sarah vivía el éxito, Matthhew era testigo de cÓmo su carrera en Hollywood comenzaba a ser un poco más conservadora. Algunos fracasos como “El inspector Gadget” o “Godzilla”, que fue un éxito de taquilla, pero con muy mala crítica, no ayudaron a que el actor repuntara en su carrera.

A partir de ese momento comenzó a ser más conocido por ser “el marido de Sarah Jessica Parker” y su carrera en el espectáculo hollywoodense se vio eclipsada por la brillante trayectoria que pavimentaba su esposa.

La vida en Nueva York

Aunque se alejó de los grandes proyectos cinematográficos, nunca los dejó por completo, fue parte de Daybreak de Netflix, películas como Love is Blind, Lazy Susan o la galardonada Manchester frente al mar, señalóYahoo!.

Las tablas fueron su refugio, específicamente Broadway donde volvió para trabajar en obras como “Los productores”, que le valió una nueva nominación a los premios Tony, “Cómo triunfar en los negocios sin siquiera intentarlo” o “La noche debe caer”.

En 2020 la pareja volvería a las tablas para protagonizar el mismo éxito que tuvieron en 1995 cuando sólo eran una pareja más de Hollywood. Plaza Suite fue la obra que interpretaron en gran éxito en Boston y que los llevaría a estar 17 semanas en la cartelera de Broadway, sin embargo, la pandemia del Covid-19 dijo otra cosa.

El cierre de los escenarios aguó los planes de la pareja que esperaba exhibir la obra que Parker describía como “Una comedia de Neil Simon sobre el amor, el matrimonio, los hijos y todos los absurdos y las rupturas de corazón que pueden ocurrir en la habitación 719”, indicó El País.

Para el cierre de Nueva York, la actriz mencionaba “Broadway no se quedará parada durante mucho tiempo. Volveremos. En el Rialto se volverá a canturrear. Times Square bullirá de actividad. Y estaremos listos para abrir las puertas oscilantes del hermoso teatro Hudson y de compartir una tarde o una noche juntos. Contamos los días para que los carteles vuelvan a iluminarse. Entretanto, pensamos en todos los afectados y esperamos que todos estén con buena salud”.

Sin embargo, aún no logran volver a concretar el sueño de actuar juntos en las tablas, aunque Sarah Jessica Parker si está trabajando en la continuación de su exitosa serie. “And just like that…” es el proyecto que la ha tenido caminando por las calles de Nueva York.

Por su parte, Matthew Broderick tiene agendados proyectos como “She came to me” o la mini serie “Painkiller” que están en post producción y aún no tienen fecha de estreno.

Por ahora, sólo se le ha visto en acompañando a su esposa hace casi 24 años, protagonizando una de las parejas más estables de Hollywood.