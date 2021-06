El actor Harrison Ford, famoso por sus papeles en Indiana Jones y como Han Solo en la franquicia Star Wars, sufrió una lesión que impidió que continuara con el rodaje de su nuevo proyecto.

Se trata de la quinta entrega de Indiana Jones, dirigida esta vez por James Mangold (Logan, 2017), a quien le fue cedido el puesto del mismo Steven Spielberg, quien dirigió las cuatro películas anteriores.

Fue en el rodaje de la misma, donde Ford se encontraba grabando una escena de pelea cuando sufrió una lesión en su hombro, por lo que debió tener asistencia médica y la producción debió reprogramarse, mientras buscan el mejor tratamiento para que el actor de 78 años continúe su rol, informa Deadline.

Según detalla el sitio antes mencionado, esta no sería la primera lesión del actor en pleno rodaje, ya que en 2014, se fracturó una pierna mientras filmaba Star Wars: el despertar de la fuerza.

