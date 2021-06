La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sido enfática en hablar sobre la importancia de la vacunas para combatir el coronavirus. Sin embargo, pese a las pruebas científicas, aún hay personas que se rehúsan a la inoculación.

Ya sea por teorías conspirativas o creencias más “alternativas”, diversas personalidades del mundo del espectáculo han manifestado que no se vacunarán, generando ola de críticas.

Recientemente, el líder del grupo argentino Los Nocheros, declaró en una entrevista a un medio de dicho país, que tanto él como el resto de la banda no se vacunarán. ¿La razón? No confían en las vacunas y prefieren terapias alternativas.

“Acá, en casa nos manejamos con terapias alternativas, siempre tratamos de estar bien, de comer bien y tener la energía arriba y estar alcalinizando el cuerpo”, comenzó diciendo Kike Teruel a Eldoce.

“Hay muchas situaciones por las cuales todos nosotros estamos bien. No tengo confianza porque hay un país que acepta AstraZeneca, otro la Sputnik no, otros dicen que es una dosis y después dicen que son dos, o que con una estás bien. No sé si están todos confundidos, a veces se confunde la política con la información, pero no está claro para nuestra familia”, continuó diciendo.

El cantante argentino afirma que “no le tiene miedo al coronavirus”, pero sí le tiene respeto. “Hay desinformación y es todo demasiado experimental”, señaló en una entrevista con el medio antes citado.

Para el músico esta es una decisión personal y familiar, agregando que “nos cuidamos mucho y respetamos a los demás”.

En caso de que las vacunas sean necesarias para viajar, el cantante dijo que tanto él como el resto de Los Nocheros, pensarán en inocularse. “No nos va a quedar otra. Acá todos los días cambia; hace meses que nos tienen encerrados, a mucha gente que necesita trabajar. Esto lo que hace es que pierde credibilidad lo que se dice y lo que nos exigen, pero sí tenemos que vacunarnos para viajar lo haremos”.

Sin embargo, sus declaraciones generaron gran polémica y fue justo en redes sociales donde diversos usuarios manifestaron su enojo ante los dichos de Kike Teruel.

