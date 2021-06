Los dichos de Catalina Vallejos sobre que no se vacunaría contra el coronavirus han generado una ola de repercusiones y no ha dejado a nadie indiferente.

Recordemos que el pasado fin de semana, la ex Calle 7 contestó una pregunta a través de Instagram Stories sobre si participaría del proceso de inoculación.

La también modelo explicó por qué no quiere recibir la vacuna, diciendo que su “cuerpo es lo suficientemente fuerte y que es una persona saludable por lo que tiene buen sistema inmune”.

Sus dichos se viralizaron rápidamente, siendo cuestionada incluso por conocidos rostros de la televisión, quienes argumentaron la falta de responsabilidad de emitir comentarios ante sus más de un millón de seguidores en redes sociales.

No obstante, las palabras que más indignaron a la comunidad fueron que al ella haber contraído el virus, ya tenía los anticuerpos por lo que para ella la vacuna no era necesaria.

“Cuido mi organismo, me puedo defender, mi organismo esta muy fuerte, tengo las defensas fuertes, así que no tengo miedo al virus (…) Esa es mi opinión, al que le guste bacán, al que no le guste, bien también, cada uno tiene su opinión y es respetable”, dijo en esa oportunidad.

Sin embargo, luego de muchos comentarios y respuestas negativas en su contra, Vallejos pidió disculpas por sus dichos, argumentando que no le había tomado el peso a la enfermedad.

“Lamentablemente fue un poco fuerte y agresivas la gran mayoría de las respuestas. Sin duda, me tuvo varios días pensando (…) cometí un error al afirmar que sólo con mis defensas, si es que me alimento bien, puedo combatir cualquier enfermedad, siendo que nadie tiene la vida asegurada“, dijo en esa oportunidad.

Pese a sus disculpas, los usuarios en las redes no dieron tregua y comenzaron a generar diferentes comentarios sobre las marcas nacionales de las cuales Catalina ha sido rostros, emplazándolas a terminar los contratos que tenían con la modelo.

Una de estas marcas es Adidas, reconocida por sus productos destinados a fines deportivos, donde, a través de su misma cuenta de Instagram, usuarios escribieron el hashtag #saquenacatavallejos, acompañado de comentarios como “elijan mejor a sus influencers”.

Sobre la decisión de la marca deportiva en la continuación de Catalina Vallejos como rostro, BioBioChile intentó de forma reiterada obtener la opinión de Adidas, sin embargo tras una comunicación inicial, dejaron de responder nuestros llamados.

También nos comunicamos con el mánager de la modelo, quien también declinó a realizar algún tipo de declaración que actualmente afecta a su representada.

En cuanto a las repercusiones de sus polémicos comentarios, durante la emisión del matinal de Mega, el periodista José Antonio Neme llamó “a toda la gente que tiene un mínimo de responsabilidad (…) con grupos de gente joven, de que no hablen huevadas (sic), perdón”. Luego ironizó con sus dichos y sumó el polémico video del médico Rodolfo Neira. “O sea, que mi cuerpo se va a proteger solo, que se me pegan los celulares al cuerpo… déjense de chambonadas”, emplazó.

Incluso, el mismo Ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a la situación diciendo “esos influencers negativos deberían pensar antes de transmitir esas señales” y, previamente, manifestó que “llamar a no vacunarse es llamar a enfermarse, hospitalizarse, ingresar a UCI y llamar a la muerte”.

Recordar también que anteriormente Catalina Vallejos se vio involucrada por otra polémica, cuando la joven decidió viajar fuera de Chile en medio de la pandemia.