El pasado 8 de septiembre, Kim Kardashian sorprendió al mundo al anunciar el fin de su emblemático reality familiar Keeping Up With The Kardashians, luego de 20 temporadas y 14 años en las pantallas de E!.

“Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas y cientos de spin-off, estamos más que agradecidos con todos ustedes que nos han observado durante todos estos años, a través de los buenos tiempos, los malos tiempos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos”, escribió la empresaria en su cuenta de Instagram.

Su hermana Khloe, en tanto, afirmó que estaba “muy agradecida con todos los que nos han apoyado y han estado ahí todo el tiempo”. “El cambio es difícil pero también necesario a veces. Los amo a todos. ¡Gracias por los recuerdos!”, sostuvo.

El clan (compuesto por Kris, Kim, Kourtney, Khloé, Kendall, Kylie y Rob) comenzará a decir adiós al programa este lunes por E!, con varias de sus integrantes convertidas en millonarias y multimillonarias, además de estrellas de la pasarela e Internet, con publicaciones que han hecho historia por la cantidad de likes y reacciones conseguidas.

El fenómeno

Muchos aseguran que el éxito de la familia se debe a los movimientos de Kris Jenner, la matriarca, quien pasó de ser sólo la mánager de su ex marido, Bruce Jenner (ahora Caitlyn), a una negociadora experta.

Tras la filtración de un video íntimo de Kim -por el cual llegó a un acuerdo para recibir las ganancias-, Jenner vio la oportunidad de lanzar a su hija a la fama a través de un reality show, similar a Simple Life, que protagonizaba Paris Hilton y Nicole Richie.

Aunque los rumores siempre han estado e incluso el libro de Ian Halperin “Kardashian Dynasty” lo afirma, Kris niega rotundamente que ella hubiese filtrado el video con el objetivo de conseguir la fama necesaria para llevar a cabo el proyecto que los catapultó al estrellato.

Con la popularidad de Kim, que en ese tiempo trabajaba como asistente personal de Paris Hilton, Jenner creó un piloto del reality y lo presentó por todo Hollywood sin mucho éxito, hasta que lo vio Ryan Seacrest, el presentador de E! Entertaiment y creador de American Idol que se convirtió en su socio y el mejor aliado para el show.

De esta forma, comenzó el espacio que seguía a los Kardashian en sus aventuras como la típica familia americana, en la que cada uno de los integrantes no tenía un talento particular más allá de ser ellos mismos.

Fortuna

Pero no cabe duda que quien más logró capitalizar su fama fue la menor del clan: Kylie Jenner. La joven pasó de sentirse el "patito feo" de la familia, a superar a su hermana mayor Kim en términos de ingresos.

Si bien el mundo del maquillaje fue una de las cosas que las Kardashian cambiaron para siempre, con la masificación del contouring; Kylie creó un imperio con el delineado de labios y gracias a una "mentira blanca".

Ella siempre estuvo acomplejada de sus labios delgados, por lo que cuando tuvo edad suficiente se sometió a un relleno, pero aseguró al público que sólo se trataba de una técnica que implicaba delinear por fuera de la boca antes de aplicar el labial.

Gracias a esa publicidad la joven lanzó una lucrativa línea de maquillaje que debutó con Kylie lip kit, un set que incluye delineador y labial.

Habían tantas adolescentes ansiosas por copiar su look (el que incluso generó la aparición de un controvertido reto viral) que el producto se agotó sólo en 30 segundos tras su lanzamiento online. De hecho, comenzaron a ser revendidos por hasta 10 mil dólares en Ebay.

Fue tal el éxito de la empresa, que Kylie estuvo entre las millonarias más jóvenes del mundo en 2018, según la revista Forbes.

Siguiendo los pasos de su hermana pequeña, Kim también amplió su horizonte empresarial y lanzó en una compañía de maquillaje y ropa para moldear el cuerpo, KKW Beauty y Skims, respectivamente.

Según EFE, la estrella de la televisión estadounidense ha amasado una fortuna de 1.000 millones de dólares y hace algunos días debutó en el ránking de billonarios de Forbes, fortuna a la que se suman sus ingresos derivados de sus acuerdos publicitarios y “pequeñas inversiones”.

Los escándalos

El negocio de la familia radica también en cómo lograron monetizar sus escándalos... los que no han sido pocos a lo largo de los años.

Infidelidades, peleas, discusiones e incluso coqueteos con la política han logrado mantener el interés del público en ellos y sus spin-off.

Como olvidar la "telenovela" vivida cuando se supo que Tristan Thompson había sido infiel a Khloé mientras ella estaba a punto de dar a luz a la hija de ambos. Pero eso no era todo, ya que la involucrada en aquel triángulo amoroso era nada menos que Jordyn Woods, la mejor amiga de Kylie.

Otro capítulo más reciente de esta "teleserie" fueron los rumores de un supuesto amorío entre el esposo de Kim, Kanye West, y el youtuber Jeffree Star; y aunque fue negado rotundamente por el influencer, la noticia corrió como el agua.

Meses más tarde, se confirmó que Kim y Kanye se separarían tras siete años de matrimonio y cuatro hijos en común. Esto y su gran número de escándalos en los últimos meses, fueron atribuidos a los problemas de bipolaridad del rapero.

En su última temporada se aborda precisamente este tema y además se adentrará en otros como la confesión de la supermodelo Kendall de querer ser madre pronto, y los deseos de Khloé de tener un segundo hijo.