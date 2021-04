La actriz británica Helen McCrory, conocida en la industria cinematográfica por sus participaciones en la saga de Harry Potter y Peaky Blinders, falleció este viernes a los 52 años.

La información fue confirmada por su esposo, Damian Lewis, quien acudió a Twitter para comunicar, con el “corazón roto”, que “tras una heroica batalla contra el cáncer, la hermosa y poderosa mujer que es Helen McCrory ha muerto en paz en su casa, rodeada de una ola de amor de amigos y familiares”.

“Ha muerto como ha vivido. Sin miedo. La amamos y sabemos lo afortunados que somos por haberla tenido en nuestras vidas. Ella brilló con tanta razón. Ve ahora, pequeña, al aire, y gracias”, agregó.

Hasta su deceso, según han reportado medios internacionales, se desconocía sobre la enfermedad de la actriz.

Nacida en Londres, Inglaterra, y madre de dos hijos, la actriz cuenta con una amplia trayectoria en cine. En Harry Potter y el misterio del príncipe y Harry Potter y las reliquias de la muerte interpretó a Narcissa Malfoy, madre del antagonista Draco Malfoy.

En la serie de televisión Peaky Blinders, en tanto, actuó como Polly Gray.

Otras participaciones en cine incluyen las producciones Loving Vincent, The Woman in Black: Angel of Death, Skyfall, The Queen y The Count of Monte Cristo.