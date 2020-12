Marvel confirmó que el personaje de los comics de Guardianes de la Galaxia Star Lord, interpretado en el cine por el actor Chris Pratt (41), es bisexual y tiene una relación poliamorosa.

Así quedó claro en el nuevo cómic publicado el 9 de diciembre, “Guardians of the Galaxy No. 9”, donde se da a entender la orientación sexual de Peter Quill, según el portal Screen Rant.

En la historia, Quill es invitado por dos humanoides azules llamados Aradia y Mors para experimentar su “unión” en el planeta Morinus.

Inicialmente rechaza la invitación diciendo que tenía que volver a casa con su novia Gamora, sin embargo, 12 años después, cambia de idea.

Durante una escena, se puede ver a Peter bañarse en un templo especial junto a Aradia y Mors. Los tres se acercaron para un abrazo después de que Peter les dijera: “Ustedes son mi casa”, a lo que Mors respondió: “El tú que eras se acabó”. “Gracias por aceptarme, muchachos”, agrega Star-Lord.

Hasta el momento no está claro si el Universo Cinematográfico de Marvel abordará este giro en la trama del personaje.

Recordemos que Pratt, el actor que da vida al personaje en el MCU, causó controversia en febrero de 2019, luego que el actor Elliot Page -que recientemente informó que es transgénero- lo acusara de homofobia por asistir a la iglesia Hillsong que sería anti-LGBTIQ+.

A través de Twitter, Pratt se defendió explicando que “se insinuó que pertenezco a una iglesia que ‘odia a un determinado colectivo’ y que es ‘tristemente célebre por su postura anti-LGBTQ’. Nada más lejos de la realidad (…) Pertenezco a una Iglesia que le abre sus puertas absolutamente a todas las personas”.