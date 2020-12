A través de su cuenta de Instagram, Ellen Page reveló que es un hombre transgénero y que su nombre es Elliot Page.

El intérprete nominado al Óscar también explicó que utilizará pronombres son “él / ellos”. “Me siento afortunado de estar escribiendo esto. De estar aquí. De haber llegado a este momento de mi vida. Siento una gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este viaje”, escribió.

“No puedo expresar lo extraordinario que se siente amar finalmente lo que soy (…). Me he sentido infinitamente inspirado por muchos en la comunidad trans. Gracias por su coraje, su generosidad y su trabajo incesante para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo”, señaló.

Su mensaje incluyó más de 600 mil likes en menos de una hora, incluyendo el de algunos famosos como Lena Headey, Kate Mara y Taissa Farmiga.

A ellos también se sumaron mensajes de otras celebridades y empresas. Miley Cyrus, por ejemplo, escribió “Elliot Rules”, mientras que Jason Reitman añadió “Te amamos Elliot”. Ruby Rose, entanto, comentó: “Te quiero”.

La actriz Anna Paquin agregó: “Te envío todo el amor y apoyo Elliot… y para ahorrar tiempo a TODOS lo que están siendo hirientes/transfóbicos/ homofóbicos… PUEDEN JODERSE. Elliot es un jodido guerrero y un tesoro de ser humano”.

Asimismo, Netflix tuiteó: “Estamos orgulloso de nuestro superhéroe. Te queremos Elliot. No podemos esperar a verte de nuevo en la temporada 3”, escribieron en referencia a su serie The Umbrella Academy.

So proud of our superhero! WE LOVE YOU ELLIOT! Can't wait to see you return in season 3! 🎻 🖤

— Netflix (@netflix) December 1, 2020