El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) publicó una alerta de seguridad relacionada con tres libros de corte infantil que se comercializaron en Chile entre los años 2022 y 2023.

El Servicio señaló que la empresa tras el texto -Make Believe Ideas (MBI)- le comunicó que sus libros Rainbow Road Board (títulos “Dinosaur’s First Words”, “Unicorn’s Colours” y “There was an Old Lady who Swallowed a Fly”) tienen un posible defecto en los anillos circulares de encuadernación, “implicando un riesgo para la seguridad de los consumidores”.

Los volúmenes (60) fueron comercializados en nuestro país entre agosto de 2022 y julio de 2023.

El defecto de los libros

Conforme a lo publicado por el Sernac, en determinadas circunstancias los anillos circulares de encuadernación de los libros “pueden desprenderse, lo que podría suponer un riesgo de asfixia o sofocación para el menor”.

Aunque no se han registrado lesiones relacionadas con este problema, MBI dejó de fabricar los productos afectados.

Por precaución, además, está retirando voluntariamente del mercado los productos, también los que se encuentren en manos de los consumidores.

Por último, el Servicio indicó que quienes tengan algunos de estos libros deben “destruir los productos afectados” y visitar el sitio web https://www.recallrtr.com/rr para solicitar un reembolso en gift card.

Mayores detalles de esta alerta de seguridad se pueden conocer en este enlace.