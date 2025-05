El pasado 24 de abril, la Junta Ordinaria de Accionistas de Empresas CMPC aprobó por unanimidad la nueva mesa directiva de la compañía para los próximos tres años: al frente del equipo directivo, luego de una breve primera reunión del grupo realizada posteriormente al encuentro con los accionistas, fue elegido Bernardo Larraín Matte.

Previamente, el ejecutivo viene de ejercer la vicepresidencia de la empresa en los últimos cuatro años, en el directorio que lideró Luis Felipe Gazitúa desde 2016.

Además, fueron confirmadas las otras propuestas del grupo controlador, por lo que se integraron al directorio Jussi Pesonen, ex presidente de la finlandesa UPM; Hernán Rodríguez, ex gerente general de CMPC y presidente de Colbún; Patricio de Solminihac; ex gerente general de SQM, los que se suman a Ximena Corbo, María Cecilia Facetti –representante de las AFP-, Jorge Marín –director independiente-, Bernardo Matte Izquierdo y Pablo Turner que continúan de períodos anteriores.

Al respecto, Bernardo Larraín Matte expresó que “en un contexto global turbulento y teniendo grandes desafíos como lo son los procesos de crecimiento y consolidación en los mayores mercados y países de Latinoamérica nos pareció importante sumar experiencia global y conocimiento específico en nuestros negocios principales”.

Asimismo, en su última intervención ante los accionistas de la empresa, Luis Felipe Gazitúa, junto con despedirse y agradecer la confianza depositada en él durante estos nueve años planteó que “hoy podemos afirmar, sin exagerar, que conformamos una nueva CMPC. Pero no una nueva compañía que olvida o desconoce su pasado histórico”.

“Por el contrario, es una renovada compañía cimentada sobre la obra de varias generaciones. Desde un pequeño emprendimiento papelero en Puente Alto hasta la incorporación de nuevos negocios, la ampliación de las fronteras fuera de Chile y la consolidación como un protagonista de los mercados globales de celulosa, de tissue y de productos de cuidado personal”, añadió.