El portal Mercado Público de ChileCompra volvió a estar activo tras el ataque cibernético de ransomware del proveedor de IFX Networks que tuvo a los usuarios inhabilitados más de dos semanas. Desde la empresa comunicaron que la página que conecta con Mercado Público se encuentra operando con normalidad.

En su último comunicado, señalaron que los servicios fueron sometidos a procesos de validación antes de ser puestos en línea otra vez. A pesar de ello, el proceso de investigación respecto al ciberataque continúa en curso.

Desde la empresa cooperarán para estabilizar los sectores de área de compradores de la salud, el MOP con sus procesos de obras públicas, las Fuerzas Armadas y de Orden, el gobierno con sus entidades principales, municipalidades y universidades.

Actualizaciones constantes

En tanto, Verónica Valle, directora de ChileCompra, explicó que el ataque malicioso se encontró alojado en la base principal del sistema y agregó que aún están realizando actualizaciones de manera constante en el sistema.

Debido a esto, IFX Netglobalis, proveedor de ChileCompra y de la plataforma Mercado Público, señaló que producto del incidente, en un inicio, se impidió la entrega de servicios a sus clientes y la web que hasta la fecha llevaba 20 días en mantenimiento ha sido restablecida de manera gradual.

Sin embargo, la empresa -que inició el restablecimiento el 19 de diciembre- se mantuvo en contacto con sus clientes mediante diversos comunicados para brindar la tranquilidad de sus compradores y proveedores, además de la ayuda entregada a través de la línea de técnico de soporte regional. Desde aquella fecha hasta 29 de septiembre se han emitido 68.165 órdenes de compra, por un monto de 537,4 millones de dólares.

¿A qué se debió la caída de los servidores?

El 12 de septiembre fue cuando los medios de compra del sitio ChileCompra y Mercado Público quedaron inaccesibles, portales en donde más de 850 organismos públicos compran productos y servicios.

Todo se debió a un malware o código malicioso, denominado “Mario Locker”, desarrollado por el grupo de hackers que se hace llamar RansomHouse e impide la utilización de los sistemas que infecta. El nombre de este virus es producto de una imagen que ha transitado por distintas vías digitales, la que aparece en los ordenadores afectados por este ciberataque.

¿De dónde proviene la falla?

La falla de seguridad comenzó en un servidor de Colombia y escaló de forma gradual, según Germán Fernández, director de Inteligencias Cibernéticas, afectó aproximadamente 330 servidores, los que estaban entregando servicios a 9 países, entre ellos: Colombia (193), Estados Unidos (41), Honduras (13), Argentina (36), Chile (8), Guatemala (3), México (2).

El 26 de septiembre pasado, el Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad informática (CSIRT), organismo que depende del Ministerio de Interior, emitió un informe que detalla el análisis realizado sobre la detección de la falla informática en los servidores que hospedan en ChileCompra, los que son administrados por IFX Networks, en donde se observó que la falla comienza con la infección de una entrada, para así extraer la información interna del dispositivo, en que en la actualidad se encuentran en análisis 17 millones de líneas de código.

Las recomendaciones de este documento para los equipos responsables de ciberseguridad y tecnología fueron limitar el acceso a ESXi, utilizar usuarios con privilegios mínimos, minimizar la cantidad de puertos que se encuentran abiertos, monitorear las conexiones de IPS y puertos que no están reconocidos, implementar herramientas de seguridad especializadas en servidores, realizar copias de seguridad de manera regular, en donde se incluya una copia fuera de línea, entre otras.

Sistema de respaldo

Por otra parte, Felipe Mancini Ruiz-Tagle, Ceo de Asimov y ex director de Chiletec, declaró que “la capacidad de la plataforma de ChileCompra no estaba al 100% porque tuvieron que optar por un sistema de respaldo, dado a la contingencia, pero están levantando poco a poco los servicios, ya que hay que asegurarse de que este problema no vuelva a resurgir y no se vuelva a afectar el sistema nuevamente”. Además, anunció que los servicios demoraron en su estabilización debido a la magnitud del ataque.

Junto con ello, la Agencia de Comunicaciones All Press, que mantiene sus servidores bajo el hospedaje de la empresa IFX Networks, concuerda con Felipe Mancini en que éste es el hackeo más grande registrado en Latinoamérica, además de comentar que hace años no se veía algo de este nivel.

Falla catalogada como la más grande en años

En lo que respecta a áreas latinoamericanas, el vocero de la multinacional IFX Networks para el Cono Sur, Carlos Oviedo, comentó que el ataque realizado por RansomHouse afectó a una parte limitada de los sistemas de ESXi, en que las investigaciones establecieron que el malware no tiene la capacidad de autorreplicación, por ende, en ese sentido comentan estar fuera de riesgo en que pueda propagarse por las redes de sus clientes.

Oviedo agregó que ningún antivirus en el mundo podría haber detectado la falla, sin embargo, comentan que el servidor en el que se encontraba la falla todavía continúa en investigación, puesto que aún no cuentan con la claridad de esta.

Cabe destacar que IFX Networks es un proveedor de servicios gestionados, lo que significa que otros clientes pueden estar expuestos aún a nuevos ataques de este incidente, lo que es conocido como cadena de suministro o SupplyChainAttack.

Desde otros medios latinoamericanos destacan que la línea de este ataque se debió en un inicio a diversos archivos adjuntos en formatos comprimidos (ZIM, RAR, ACE, entre otros), los que son de proveniencia internacional.

Cabe señalar que ChileCompra insiste en el caso de las licitaciones que fueron emitidas y abiertas hasta las 23:59 horas del 11 de septiembre, se solicitó que volvieran a intentar por la misma vía, pero cambiar el estado de sus peticiones a “suspendidos”.

Respecto a los proveedores, la empresa informó que en caso de tener una acreditación con plazo límite entre el 01 y el 30 de septiembre de 2023, esta está autorizada para extenderse por un mes.