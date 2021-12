El empresario Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ha revelado en su cuenta de Twitter que tendrá que pagar más de 11.000 millones de dólares en impuestos en 2021 tras vender este año alrededor de 14.000 millones de dólares en acciones del fabricante de automóviles Tesla.

La fortuna de Musk se estima en unos 244.000 millones de dólares.

Cuando la semana pasada la senadora Elizabeth Warren criticó a la revista “Times” por elegir a Musk como “hombre del año”, el empresario contestó a la política demócrata con un tuit: “Este año pagaré más impuestos que cualquier estadounidense en la historia”.

For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year

— Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2021