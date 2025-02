La Oficina Anticorrupción (OA) de Argentina investigará al presidente Javier Milei y a miembros de su gabinete, por pedido del propio jefe de Estado, luego de que promocionará una criptomoneda en sus redes sociales con posibles vínculos a estafas virtuales.

El 30 de enero de este año, Milei se reunió en Casa Rosada con el empresario estadounidense creador de $LIBRA, Hayden Mark Davis, quien, de acuerdo a KIP Protocol, brindaría asesoría tecnológica al Ejecutivo. De hecho, ahora el mismo empresario remarcó esa información.

Pero, desde la Oficina del Presidente argentino, desmintieron aquello: “El Sr. Davis no tuvo ni tiene ninguna vinculación con el gobierno argentino y fue presentado por los representantes de KIP Protocol como uno de sus socios en el proyecto”.

Desde la Casa Rosada establecieron que el mandatario argentino compartió la publicación de lanzamiento de ‘$LIBRA’ en sus “cuentas personales”, pero que no fue “parte en ninguna instancia del desarrollo de la criptomoneda”.

Tras las repercusiones, Milei decidió eliminar la publicación para evitar darle difusión, pero en las horas que tardó, la demanda por la criptodivisa estalló, su precio se infló, movió millones, sus inversores iniciales retiraron el dinero obteniendo unos 87,4 millones de dólares y se desplomó.

Creador de $LIBRA: “Hubo muchos factores fuera de mi control”

En medio del escándalo por $LIBRA, Hayden Mark Davis grabó un video y lo compartió en redes sociales. En el mismo aseguró ser asesor de Milei y responsabilizó al Gobierno por la abrupta caída de la criptomoneda por retirar su apoyo del proyecto.

Además, dijo que le inyectará liquidez a la moneda digital.

El empresario ratificó la reunión que tuvo con el presidente libertario e insistió en que asesoró al Gobierno en la tokenización, dado que es la manera en la que empresas y entidades protegen datos sensibles.

Ya sobre el lanzamiento de $LIBRA, remarcó que su función dentro del proyecto fue de asesoramiento en el marco del lanzamiento de una moneda sin sustento en la economía real y que busca capitalizar el entusiasmo popular alrededor de un movimiento o fenómeno viral sumamente volátil.

“Mi principal responsabilidad era asegurar que el token tuviera suficiente volumen, liquidez y una tesorería sólida para respaldar su precio y ejecutar la visión del proyecto. Sin embargo, como asesor, hubo muchos factores fuera de mi control”, manifestó Mark Davis.

Fue el viernes cuando el mandatario argentino compartió en X un proyecto privado que, supuestamente, fondeaba a pequeñas empresas, y en el mensaje se encontraba un link junto a la sigla $LIBRA, un token con un circulante controlado en un 82% por cinco billeteras digitales.

Curiosamente, la criptomoneda promocionada por el presidente había sido creada pocos minutos antes de su publicación y no tardó en alcanzar una capitalización bursátil de US$4500 millones.

No obstante, una hora después se produjo un retiro de tenencias de pocas billeteras digitales, las cuales concentraban casi todos los tokens, por casi US$90 millones, lo que derivó en el desplome de la moneda.

Cuatro horas después de la caída de $LIBRA, el presidente volvió a pronunciarse sobre el tema y explicó: “Hace unas horas publiqué un tuit, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tuit)”.

“Milei inicialmente respaldó y promovió activamente Libra Token en plataformas de redes sociales, incluidas X e Instagram. Sus asociados habían asegurado su apoyo público en el lanzamiento y me garantizaron que su respaldo continuaría a lo largo del proceso”, señaló Mark Davis sobre el accionar del mandatario, según indicó La Nación.

“Inversores se sintieron traicionados”

Tras cuestionar duramente la decisión de borrar su publicación, el empresario reprochó que “a pesar de los compromisos previos, Milei y su equipo cambiaron inesperadamente de posición, retirando su apoyo y eliminando todas las publicaciones anteriores en redes sociales”.

“Esta decisión abrupta se tomó sin previo aviso y contradijo directamente las garantías previas. Para mi sorpresa, posteriormente Milei publicó un comunicado indicando que su retiro se debía a una supuesta mala conducta por parte de los patrocinadores del proyecto, calificándolos de estafadores. Rechazo categóricamente esta afirmación y quiero enfatizar que Julian Peh, fundador de KIP Network y principal patrocinador de Libra Token, es completamente inocente de cualquier irregularidad”, añadió.

Mark Davis sostuvo que “es crucial reconocer que las inversiones en memecoins se basan en la confianza y el respaldo de figuras públicas” y que “cuando Milei y su equipo eliminaron sus publicaciones, los inversores que compraron el token confiando en su apoyo se sintieron traicionados”.

“La repentina pérdida de confianza tuvo un impacto catastrófico en la estabilidad del mercado del token”, observó; y amplió: “En cuanto a mi rol, fui responsable de garantizar la liquidez del proyecto y aún mantengo el control sobre todas las tarifas asociadas y los fondos de la tesorería. Quiero dejar absolutamente claro que no he tomado, ni tomaré, ninguno de estos fondos para mi beneficio personal”.

Para cerrar, el empresario estadounidense indicó que reinvertirá el 100% de los fondos bajo su control, hasta US$100 millones, en la criptomoneda para “quemar toda la oferta adquirida”.

“Sé que hay muchas frustraciones. He tenido muchos mensajes de textos locos en el teléfono. Hubo cosas que estaban fuera de mi control. Yo solo era una parte de lo que pasó con LIBRA, pero quiero mostrarles mi cara porque mucha gente involucrada en este lanzamiento se ha mantenido en silencio o no ha podido ser encontrada”, cerró.