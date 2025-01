El presidente Gabriel Boric dejó claro su objetivo principal con respecto al 6% de cotización adicional propuesto en la reforma de pensiones, señalando que debe tener un componente solidario y no dirigirse exclusivamente a las cuentas individuales, desatando tensiones con sectores de derecha que buscan ese enfoque. A pesar de estar dispuesto a buscar alternativas y dialogar, el mandatario criticó a la derecha por no ceder en puntos clave. Mientras tanto, el Senado ha avanzado en la tramitación de la reforma, aprobando medidas como la ampliación del Seguro de Lagunas Previsionales y el tránsito a Fondos Generacionales, con plazo para ser despachada a enero de este año hacia un tercer trámite constitucional.

En las últimas horas, el presidente Gabriel Boric transparentó un objetivo clave que busca su gestión con respecto al 6% de cotización adicional con carga al empleador que proponen en la reforma de pensiones: su componente solidario.

“(…) Hay sectores de la derecha que insisten en que el 6% extra tiene que ir exclusivamente a las cuentas de cotización individual”, dijo el Mandatario.

De esa forma, dejó entrever -en una alocución con un elevado tono- que el Gobierno no estaría dispuesto a tranzar ese punto, uno de los más polémicos de la reforma y que se ha convertido en su mayor nudo.

“Desde los sectores progresistas creemos que debiera haber un componente importante de solidaridad”, remarcó Boric, añadiendo que desde su sector ya han cedido bastante en modificar aspectos de la reforma previsional.

Aseguró que siguen dispuestos a “conversar y a buscar fórmulas alternativas”, porque “la política no es el voluntarismo de hacer solamente lo que uno quiere si la realidad te dice que no se puede, porque no tenemos los votos y eso es una realidad”.

Pero en todo este contexto, lanzó un dardo a la derecha: “¿en qué han cedido”, reprochó.

Críticas

El senador de la UDI y presidente de la Comisión de Trabajo, Juan Antonio Coloma, afirmó que algunos sectores oficialistas que quieren “desahuciar la reforma de pensiones”, asegurando que -hasta ahora- lo que habían entendido desde Chile Vamos era que estaban cerca de un buen acuerdo.

El legislador apuntó a que el Gobierno no tendría claro qué es lo que quiere realmente al estar dispuesto a ceder en ciertos puntos y a la vez dejar entrever que habría aspectos de la reforma que no serían discutibles.

En una nota emitida desde Presidencia, se enfatizó que la propuesta de reforma previsional “busca garantizar un sistema de pensiones que valore el esfuerzo de todas y todos, haciéndose cargo de reparar inequidades históricas”.

Y agregó: “El diseño está basado en un nuevo aporte de 6% a cargo del empleador, que no tocará el actual 10% de propiedad de las y los trabajadores. Este aporte busca responder tanto a las necesidades actuales como a las futuras, con beneficios como el fortalecimiento de las cuentas individuales para las pensiones futuras; la compensación justa a los pensionados actuales y de los próximos años con 0,1 UF por año cotizado; la compensación a las mujeres por las labores de cuidado y las diferencias estructurales entre hombres y mujeres”.

Tramitación de la reforma

En el marco de la tramitación de la reforma previsional, la Comisión de Trabajo del Senado ha aprobado ocho medidas ad referendum.

Estas son la ampliación del Seguro de Lagunas Previsionales del Seguro de Cesantía; el alza del tope imponible; mecanismos simplificados para la cotización de independientes voluntarios; la ampliación del universo de afiliados voluntarios que podrían recibir el pago de cotizaciones por parte de un tercero; cambios a la cobranza previsional; el tránsito desde el actual esquema de multifondos al de Fondos Generacionales; las modificaciones al cobro de las comisiones indirectas; y el alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250.000.

Según el protocolo de tramitación acordado entre el Gobierno, oficialismo y oposición, la reforma previsional tiene como plazo para ser despachada desde el Senado, a más tardar, en enero de este año hacia un tercer trámite constitucional.