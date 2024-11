Tras los dichos de ayer jueves del presidente Gabriel Boric, que culpó la caída en la inversión “al pesimismo ideológico del sector empresarial”, hoy bajo ese ambiente se llevó a cabo el encuentro “Gremios por Chile” de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) junto a todas sus ramas.

Seguridad, certeza jurídica, permisologia, empleo e inversión, fueron los principales temas que expusieron los representantes de los distintos sectores, respecto de lo que son los obstáculos que se necesita ir superando para que Chile retome la senda del crecimiento.

En este contexto llegó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien asistió pese a que ayer estuvo hasta el final de la discusión presupuestaria que terminó a las 05:00 horas en el Congreso.

Ministro Marcel por polémicas declaraciones de Boric

Marcel fue consultado por los dichos de ayer del mandatario, y su respuesta apuntaba a dejar atrás la “polémica”.

“Buscamos la polémica, el qué le dijo, qué le respondió. A mi sinceramente no me interesa esa dinámica. Lo que me interesa es reconocer que este país, para crecer, necesita invertir, que van mejorando las condiciones para invertir en Chile”, comentó el jefe de las finanzas públicas.

En paralelo, el mandatario emitió nuevas declaraciones con las cuales, presumiblemente, buscó “calmar las aguas” con el sector privado.

Se trata del EtMday, evento de innovación donde el presidente Boric también tuvo unas palabras de bienvenida.

Boric “somos aliados estratégicos”

Por un lado, señaló que “a veces nos pasa que pensamos que algunos empresarios como que viven en otro planeta. Pero uno viene acá (…) -y observa- una serie de innovaciones que uno dice, esta creatividad es la que necesita Chile”.

Sin embargo, luego sostuvo que “el mundo privado y el mundo público somos necesariamente aliados estratégicos, no tenemos que vernos ni como adversarios ni obstáculos”.

“Yo insisto, hay buenos motivos para mostrarnos optimistas, pero tenemos que lograr contagiar de aquello a todo el ecosistema económico. Las recetas del pasado y el status quo no nos van a llevar a crecer sobre las proyecciones ni nos van a permitir alcanzar el desarrollo inclusivo que Chile merece”, dijo Boric.

AHORA | Presidente de la República, Gabriel Boric Font, participa en el encuentro internacional de innovación, emprendimiento e inversión, Emprende tu Mente. #EtMDay https://t.co/JJH2HjZpVL — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) November 22, 2024

Mewes: “Si estamos divididos, no se puede avanzar”

En representación del aludido sector, el ya saliente presidente de la CPC, Ricardo Mewes, dijo en su discurso del encuentro de gremios, que con la suma de la colaboración y excelencia se puede retomar el crecimiento.

Pero también señaló que la colaboración no se genera de forma espontánea, sino que se necesitan reglas del juego claras.

Además, hizo una comparativa interesante del crecimiento con el plano deportivo: “Si llenamos la pista de obstáculos y malas políticas públicas, si estamos divididos y polarizados, no se puede avanzar a la meta de crecer”.

“La pregunta que surge es ¿Cómo estamos en Chile? ¿Cómo estamos jugando este partido? ¿Hay colaboración en el sistema político?”, sentenció Mewes.

Sobre la agenda del Fast track económico del Pacto Fiscal, el ministro Marcel recapituló que se han aprobado ya cuatro de estos proyectos.

A su vez, llamó a “apurar el tranco” en la iniciativa relacionada con la permisologia, asegurando que de cara a fin de año esperan contar con la aprobación de otras de estas iniciativas.