Jordan Belfort, conocido como “El Lobo de Wall Street”, se reunió con el presidente de Argentina, Javier Milei, en la Casa Rosada.

“¡De Wall Street a la Casa Rosada! Un honor encontrarme con Presidente @javiermilei. Dos apasionados defensores de la libertad, mercados y libertad individual. ¡El futuro es brillante para Argentina!, posteó Belfort en su cuenta de la red social X, junto a fotos del encuentro que mantuvo con el mandatario.

El ex corredor de bolsa que inspiró la película protagonizada por Leonardo Di Caprio y dirigida por Martin Scorsese, afirmó en su visita a la Argentina que conoció a Javier Milei a través de su esposa argentina, Cristina Invernizzi. “Su padre es un gran admirador. Lo interesante es que es un enigma”, expresó en una entrevista en Neura.

From Wall Street to Casa Rosada! 🐺 🦁 Honored to meet with President @JMilei. Two passionate advocates for free markets and individual liberty. The future is bright for Argentina! pic.twitter.com/KSkV8Ev7lN

