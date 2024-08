Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

"Donald Trump genera temor con sus ideas económicas para las próximas elecciones, mientras que algunos ven con buenos ojos su enfoque de 'America First'. La gestión de Joe Biden en materia económica recibe críticas, según una encuesta, lo que da mayor respaldo a Trump. El republicano propone mantener su discurso duro, aranceles y recortes fiscales. Además, plantea deportar a inmigrantes y aumentar aranceles a productos no estadounidenses. Su plataforma incluye sellar la frontera con México y deportar masivamente. Esto podría afectar la disponibilidad de trabajadores y empeorar el déficit. Mientras tanto, Kamala Harris aún no ha presentado su visión económica, pero se espera que continúe con las políticas de Biden. La economía actualmente fuerte puede no beneficiar a los demócratas debido a que los votantes se enfocan en su bolsillo más que en la economía en general."