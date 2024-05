El economista y académico Óscar Landerretche, en una entrevista radial, repasó algunas temáticas de la contingencia nacional, entre ellas, el anuncio que dio el Gobierno de que, antes de septiembre, presentará una propuesta para el nuevo sistema de financiamiento respecto al Crédito con Aval del Estado (CAE).

La ministra vocera del Gobierno, Camila Vallejo, incluso habló de una eventual “condonación responsable”.

En un diálogo con la radio Infinita, Landerretche fue consultado sobre su opinión de aquello; y emitió un tajante cuestionamiento.

“Las personas que están hablando de condonar el CAE ¿pensarán que las personas que lo han pagado son personas millonarias, que lo pasaron bien pagando durante años? Me parece inmoral que se le condone la deuda a personas que no han pagado un compromiso”, sentenció.

Sostuvo que prácticamente sería decirle “que se jodan” a quienes sí cumplieron con pagar -o están pagando- el crédito.

Landerretche profundizó que muchos exestudiantes “pagaron el CAE religiosamente, sacándose la mugre, aplazando vacaciones” o la compra de algún bien.

Y planteó: “¿les van a hacer un perdonazo al CAE al que no pagó, pero al que sí pagó que se joda?. Lo encuentro inmoral. Yo no sé si eso es socialdemócrata, libertario, neonazi, no tengo idea, pero me parece inmoral. Eso es lo que pienso sobre la condonación del CAE”.

En 2023, más de 540 mil personas dejaron de pagar el CAE.

Por ello, el Estado debió usar US$300 millones para responder como aval de morosos.