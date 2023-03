En el marco de una entrevista realizada por el programa EnFoco de Pivotes, el exministro de Hacienda, Andrés Velasco, criticó la idea de los retiros de fondos de pensiones, calificándolos como “un acto de estupidez colectiva”.

“Digámoslo sin tapujos y sin rodeos: todos los retiros fueron una muy mala idea, fueron un acto de estupidez colectiva sin nombre”. Con esas palabras, el exministro de Hacienda durante el primer período de Michelle Bachelet, cuestionó la fórmula de retiros previsionales ocurridos en Chile desde 2020, en el contexto de la pandemia.

El también actual decano de Políticas Públicas de London School of Economics, advirtió el riesgo que enfrenta el país en caso de que no se reconozcan los efectos adversos.

En esa línea, hizo un análisis donde apuntó a que 2023 será un año complejo en lo económico a nivel global. “Desde el punto de vista económico no va a ser un buen año, al mundo le pegó muy fuerte la pandemia (…). No se ve mucho crecimiento por ninguna parte”, indicó.

Por ello, sobre la situación en nuestro país, el también excandidato presidencial señaló que “respecto de Chile hay una pregunta y sólo una pregunta: ¿Qué le pasó a Chile? Era el país de la región que todo el mundo decía que era razonable, que las políticas públicas son razonablemente sensatas, que había un cierto acuerdo”.

“Creo que hubo un momento de frenesí en que se dieron muchas explicaciones, y muchas de ellas resultaron falsas, o al menos exageradas”, agregó Velasco, apuntando al estallido social.

Retiros previsionales: “¿Qué tiene eso de progresista?”

El extitular de Hacienda fue duro con el análisis de los retiros previsionales, con una crítica especial a las figuras del mundo de la izquierda que han apoyado dicha política.

“A diferencia de casi todos los países en la región, en la emergencia (de la pandemia) Chile se encontró con un Estado que tenía poca deuda pública, tenía capacidad de gasto, y por lo tanto, se podía poner”, comentó.

“Y la gran paradoja es que gente que se decía progresista empujó a las personas a que gastaran su propia plata en la pandemia cuando podrían haber recibido más beneficios del Estado. ¿Qué tiene eso de progresista? ¿Qué tiene eso de solidario? Nada”, aseveró.

En ese contexto, aseguró que a raíz de esas decisiones, “las consecuencias están a la vista. 40% de los afiliados al sistema de pensiones de Chile quedó con cero en la cuenta. Y, por lo tanto, si las pensiones con la poca plata que tenían ya iban a ser malas, van a ser mucho peores y el problema que ya era serio, va a ser aún más grave. Es decir, la definición pura y dura de una política pública estúpida”, sostuvo.

Por ello, Velasco reflexionó en que “no pongo en duda que hay mucha gente que en la pandemia pasaba tremendas estrecheces económicas, eso no está en discusión. La pregunta es: ¿qué era más progresista? ¿Qué el Estado pusiera las lucas o que la gente se gastara sus menguados ahorros previsionales?”.

Mirada sobre Boric y el Ministerio de Hacienda: “Me confieso admirador de Marcel”

Sobre el desempeño del primer año de gobierno, Velasco manifestó que “no hay que sorprenderse si un gobierno muy inexperto, con poca calle, con poco rodaje, con poca experiencia política, al cabo de un año está descubriendo que muchas de las cosas que dijeron no tenían mucho sentido y que muchas cosas que en el fragor de la campaña prometieron son inviables, o indeseables, o ambas cosas a la vez. Creo que el TPP-11 es un muy buen ejemplo”.

En el caso de la conducción de Gabriel Boric, Velasco manifestó que “yo creo que el Presidente Boric ha aprendido muchas lecciones. Yo no voté por él, no me siento partidario de su gobierno, pero respeto la audacia que ha tenido al decir: ‘aquí vamos a cambiar de rumbo, porque lo que habíamos propuesto antes no estaba bien pensado o no funciona o no es relevante para Chile’. Ahí hay un paso adelante”.

Por otra parte, sobre la gestión de Mario Marcel al frente del Ministerio de Hacienda, Velasco destacó y valoró su desempeño. Incluso, se confesó como admirador del actual titular de la cartera.

“Yo me confieso admirador de Marcel. Es un tipo serio. En Chile ha habido muchos problemas de mucha índole, pero gobierne quien gobierne, en el ministerio de Hacienda ha habido gente seria”, fue su mirada.