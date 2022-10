"El turismo no es el responsable de la falta de dólares del Banco Central y estas nuevas medidas cortoplacistas no hacen más que dificultar la actividad", explicaron desde las empresas de viajes.

Las empresas de viajes de Argentina cuestionaron este jueves la decisión del Gobierno de Alberto Fernández de crear un tipo de cambio más alto para los viajes al exterior y advirtieron que el denominado “dólar Qatar” impactará negativamente en el sector.

Mediante un comunicado, el Foro Argentino de Consultores y Empresas de Viajes (Facve) expresó su “preocupación” por la medida publicada este jueves en el Boletín Oficial y por la que se imponen nuevas tasas para las compras en dólares de pasajes aéreos y para otros gastos en esa moneda con tarjetas de crédito y débito.

La creación de este tipo de cambio busca desalentar la salida de divisas con el objetivo de cuidar las magras reservas monetarias del Banco Central.

“El turismo no es el responsable de la falta de dólares del Banco Central y estas nuevas medidas cortoplacistas no hacen más que dificultar la actividad generando más impuestos y percepciones distorsivas golpeando una vez más a una industria que todavía no se recuperó de los graves efectos de la pandemia”, señaló el Facve.

Las empresas apuntaron que a partir de este jueves los boletos aéreos internacionales que se emitan en Argentina serán alcanzados con un 107% de impuestos y retenciones sobre la tarifa base del pasaje.

“Tanto líneas aéreas como agencias de viajes somos agentes de percepción y recaudación de dichos impuestos. De esta manera, sumamos aún más carga impositiva: pagamos impuestos sobre los impuestos que recaudamos para el Estado”, afirmó Carlos Núñez, director ejecutivo del Facve.

Los empresarios recordaron que la balanza comercial del sector turístico funciona con argentinos que salen de su país y extranjeros que ingresan a Argentina y advirtieron que añadir impuestos “atenta” contra la recuperación de la oferta de vuelos internacionales.

“En caso de avanzar en tal sentido, Argentina seguirá perdiendo conectividad con el mundo, limitando gravemente el ingreso de divisas al país por parte del turismo extranjero”, advierte el comunicado.

Por otro lado, las empresas aseguraron que el 75% de las salidas de divisas atribuidas al turismo en las cuentas del Banco Central corresponde, en realidad, a consumos en moneda extranjera hechos a través de compras por internet, mientras que “el turismo propiamente dicho, pasajes, estadías y demás, es sólo la cuarta parte”.