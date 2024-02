El desempeño del juego Suicide Squad: Kill The Justice League fue tan, pero tan decepcionante que llevó a los jugadores a regresar a la saga Batman Arkham, según datos de Steam.

El tan esperado juego, lanzado a principios de febrero después de múltiples retrasos y controversias, resultó ser un fracaso tanto para Warner Bros. Games como para el desarrollador, Rocksteady Studios, que había previamente trabajado en la aclamada saga Arkham.

“Nueve años de desarrollo para esto”

Tanto la estrategia de ‘juego como servicio’, como la jugabilidad del Suicide Squad y su historia no fueron bien recibidas por la comunidad, a pesar de un considerable retraso de casi un año.

La falta de envío de códigos a los medios especializados para realizar revisiones antes del lanzamiento también contribuyó a las bajas expectativas, que se corroboraron una vez lanzado: en Metacritic, el juego obtuvo una calificación de 60 por parte de la prensa, y los jugadores le dieron solo un 3.7, golpeando la reputación de Rocksteady.

Las críticas sobre la interfaz saturada del juego fueron lo primero que se resaltó durante los accesos anticipados, con usuarios que expresaron su descontento por la cantidad de elementos distractores en la pantalla. Las críticas se centraron en el diseño del HUD, calificándolo como uno de los peores en años y cuestionando los nueve años de desarrollo para este resultado.

“Suicide Squad: KTJL puede que tenga el peor HUD que he visto en los últimos años, ¿qué carajos está pasando? Nueve años de desarrollo para esto”, escribió un usuario, rescató Tarreo, en una de las reseñas que resume el descontento general.

El juego también causó controversia por su (mal)trato de los icónicos personajes de la Liga de la Justicia, incluyendo Batman, promocionándose esta entrega sea no sólo como el cierre de su historia, sino también convirtiéndose inesperadamente en la última oportunidad para escuchar a Kevin Conroy interpretar el papel. Situación que ya fue revertida por Warner Bros, con el anuncio de que aparecería en la tercera entrega de la trilogía animada de Crisis on Infinite Earths.

Tampoco ayudó que todos los personajes sean tiradores, cuando sólo Deadshot lo era realmente, o la nula empatía que generaban en los jugadores conforme avanzaba la historia.

Return to Arkham

La mala recepción ha llevado a que los jugadores de Steam opten por regresar a la saga Arkham, especialmente a Arkham Knight, lanzado hace casi una década y cierre original de la historia en esa continuidad, constató Tarreo.

Según los datos de Steam Charts, los cuatro juegos que componen Arkham vieron números positivos.

Unos números que solo dejan en vergüenza el trabajo del estudio británico y que demuestra que sus mejores tiempos están en el pasado.

Se espera que las actualizaciones y el contenido post-lanzamiento mejoren la situación, incluyendo la llegada del Joker en marzo como personaje jugable gratuito. Fuera de eso, sólo queda esperar que eventualmente saquen un juego verdaderamente bueno del Escuadrón, tal vez aprendiendo de los aciertos de Guardians of the Galaxy y, no sé… Mass Effect 2.