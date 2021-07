Lukas Vega, más conocido en el mundo de League of Legends (LoL) como LukasNegro, es el único bicampeón chileno de Red Bull Solo Q y actual Pro Player de Cruzados Esports.

El oriundo de San Pedro de la Paz de 22 años ha sido testigo en primera persona de la evolución que ha tenido la escena competitiva en torno al exitoso juego de Riot Games.

Y pese a su edad, cuenta con una vasta experiencia, participando en diversos torneos en los últimos años. En conversación con BioBioChile, el joven repasó su largo camino, haciendo además una radiografía de los eSports en nuestro país.

Lukas, quien juega desde hace más de diez años, señaló que cuando comenzó en el mundo del LoL, no había mucho apoyo por parte de empresas o auspicios, tendencia que, admite, ha ido cambiando.

“A mi corta edad, 15 o 16 años, logré llegar al rango más alto en el juego que es Challenger, o Desafiante. Me empezaron a llamar equipos que estaban interesados en mí, ofreciéndome plata y contratos para que jugara por ellos”, señaló.

“Ahí tuve mi primer problema, porque yo tenía 16 años y no podía competir en los torneos ya que la edad mínima son 17 años, ya que te hacen un contrato y todo. Pese a eso, no me desanimé y prácticamente seguí entrenando para ser el mejor”, añadió.

El penquista recuerda que en las clasificatorias individuales estaba entre los mejores tres de Latinoamérica Sur, “y ahí ya tenía la edad, y varios equipos estaban interesados en mí”.

Y aunque le ofrecieron un contrato desde un equipo de primera división, reveló que sus padres no lo dejaron irse de la casa, ya que debía trasladarse a Santiago. Esto significaba además que debía pausar sus estudios.

“Ellos querían que estudiara una carrera convencional como la mayoría de los papás. Me dio harta tristeza y estuve enojado con ellos. Después otro equipo me ofreció contrato, era de la B, y ahí ya no quise desaprovechar la oportunidad, así que prácticamente me peleé con ellos, no entré a ninguna carrera en la universidad, no postulé en la PSU y me fui a Santiago a jugar por el equipo”, expresó.

No obstante, no les fue bien en el torneo, quedando eliminados de los playoffs, por lo que después de cuatro meses debió regresar a su hogar. “Al volver a mi casa, como que decidí que me iba a dedicar a estudiar. Aún seguía jugando eso sí, pero no en torneos. Y después salió este torneo de Redbull Solo Q Challenge, que fue en 2017, en el que es uno contra uno, y yo me consideraba que estaba dentro de los mejores de Chile a nivel individual así que me inscribí, y lo gané”, detalló.

“Tuve que ir a Santiago a jugarlo presencialmente. Cuando gané tuve que viajar a Brasil a representar a Chile, fue una linda experiencia”, admitió. Posteriormente fue contratado por Hafnet, debiendo trasladarse nuevamente a la capital. “Les mostré el contrato a mis papás y me dijeron que si era mi sueño, que fuera a jugar nomás”, aseveró.

Luego de algunos problemas internos en el equipo, se fue a Rebirth eSports, equipo en el que se coronó bicampeón, llegando a ser el mejor jugador de LOL en modalidad 1 contra 1 de Chile.

Actualmente juega para Cruzados Esports, la división eSports del Club Deportivo Universidad Católica, club con el que salió campeón del torneo Apertura 2021 tras imponerse en la gran final frente a Furious Gaming.

Panorama de los eSports en Chile

Lukas siente que la escena de los eSports en Chile ha crecido de manera exponencial. “Hay muchos interesados en invertir porque se supone que es el deporte del futuro, entonces hay mucha gente interesada y más con el tema de la pandemia, hay más gente jugando, ha aumentado demasiado. Cuando yo empecé, jugaba poca gente”, reconoce.

“Yo siempre he dicho que acá en Latinoamérica hay mucho talento, pero falta que alguien lo explote, porque si bien se está apoyando a los jugadores y hay muchas más marcas interesadas, los recursos no son los mismos. Por ejemplo en Europa a los jugadores los tratan como si literalmente fueran futbolistas, tienen muchos recursos, les pagan mucho dinero”, contó.

“Los sueldos de los jugadores de Estados Unidos y Europa son millonarios prácticamente, ganan casi lo mismo que un jugador de fútbol, esa es la diferencia. Y allá son más profesionales, tienen más staff, incluyendo nutricionista, psicólogo, kinesiólogo, etc. Tienen más recursos, acá en Latinoamérica los mandan literalmente a jugar con los recursos que sea”, enfatiza.

Finalmente, el estudiante de Ingeniería Civil Mecánica de la Universidad de Concepción se dio el tiempo de enviar un mensaje a quienes están pensando en dedicarse a los eSports, ya sea en LoL u otros juegos.

“Si la persona realmente se quiere dedicar y ve que tiene aptitudes, o es bueno y le gusta, y realmente quiere hacerlo, que se esfuerce porque hoy día están todos los recursos. Y si es realmente bueno, lo van a apoyar”, mencionó. “Con trabajo, dedicación y esfuerzo, se puede lograr todo”, aseveró.

“Me gustaría que hubiera más difusión de los eSports porque la gente que los mira es demasiada. Quizás la gente que es más adulta no se imagina de cuánta gente es fanática de estos juegos. También me gustaría que se le diera un poco más de apoyo a los jugadores profesionales de todo Chile, que tampoco son tantos”, concluyó.