Este jueves Epic Games dio a conocer su juego gratuito para esta semana.

Se trata de Control, título de acción-aventura y disparos en tercera persona desarrollado por Remedy Entertainment.

Lanzado en agosto de 2019, esta entrega ha cosechado buenas críticas desde entonces, ganando incluso en la categoría Mejor Dirección Artística en The Game Award.

El juego ya está disponible para ser descargado por los usuarios, quienes no tendrán que pagar nada. Lo único que deben tener es una cuenta en la Epic Game Store para luego ingresar en este enlace y así adquirir su copia.

The Vault has opened… and something within is calling you to the Oldest House.

Discover a world unknown. Humanity is at stake. Will you regain CONTROL? 🔻

— Epic Games Store (@EpicGames) June 10, 2021