Playerunknown’s Battlegrounds llegó en 2017 para definir los parámetros de lo que sería uno de los nuevos géneros más populares en los videojuegos, el Battle Royale.

Luego de unos años, el título dio el paso a los teléfonos celulares con su versión PUBG Mobile, el cual también logró causar furor.

Ahora, tres años después de su lanzamiento oficial, PUBG Mobile alcanzó las 1000 millones de descargas en total entre Android e IOS.

Esto resulta serprendente, especialmente si pensamos que el planeta tiene algo más de 7 mil millones de personas.

Players, it's our turn to level up! 😏🏆 PUBG MOBILE just hit 1 billion downloads worldwide! 🌎 Stay tuned for an awesome new update 🙌 #pubgm1Billion pic.twitter.com/0XotZfblqM

— PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) March 22, 2021