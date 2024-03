"Queremos dejar en claro que Zapping Chile y Zapping Brasil NO se han visto afectados en lo absoluto. Descartamos la filtración de datos sensibles de tarjetas de crédito en todos los mercados donde operamos, es decir, Chile, Perú y Brasil", aseguró el CEO de la empresa, Gustavo Morandé.

A través de un comunicado de prensa, la compañía de cable por internet (IPTV) Zapping desmintió la información publicada por Cybernews este jueves, aseverando que se habían expuesto los datos financieros de más de 100.000 usuarios de la plataforma.

A este respecto, el CEO de Zapping, Gustavo Morandé, llamó a la calma a sus clientes descartando de forma tajante que se hayan filtrado datos de tarjetas de crédito en los mercados donde operan.

“Queremos dejar en claro que Zapping Chile y Zapping Brasil NO se han visto afectados en lo absoluto. Descartamos la filtración de datos sensibles de tarjetas de crédito en todos los mercados donde operamos, es decir, Chile, Perú y Brasil”, indicó.

Morandé reconoció que por un error se expusieron datos de usuarios que intentaron registrarse durante 3 días de enero en la plataforma en Perú, insistiendo en que estos no incluyeron información sensible.

“Efectivamente, durante la puesta en marcha en Perú ocurrió un leak que expuso información de los intentos de registro a la plataforma durante un lapso de 3 días en el mes de enero. La que no incluye, como ya dijimos, información sensible de tarjetas de crédito. Incluso, dichos datos no son almacenados en nuestras bases de datos”, añadió.

“Agradecemos la confianza y apoyo continuo. Entendemos las preocupaciones. Como empresa estamos permanentemente trabajando en la protección de datos y seguridad de nuestros sistemas”, concluyó el ejecutivo de la empresa.

