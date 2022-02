Fue el pasado 24 de febrero cuando el grupo internacional de hackers conocido como ‘Anonymous’ declaró la ‘guerra cibernética total’ al gobierno ruso, luego que éste iniciara la invasión militar a Ucrania.

Es así como en los últimos días se ha dado cuenta de ataques de hackers a sitios rusos de noticias y algunas organizaciones estatales.

Este lunes ‘Anonymous’ informó que ‘botó’ el sitio de internet del propio gobierno de Rusia, el cual ya no se encuentra disponible para las personas.

Así lo corroboraron ellos mismos a través de su cuenta de Twitter: “Lá página de internet del gobierno ruso ya no está disponible”.

The Russian Government website is down. #Anonymous #Ukraine

— Anonymous (@YourAnonOne) February 27, 2022