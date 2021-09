A los 81 años y tras sufrir una larga enfermedad no especificada, este jueves se dio a conocer la muerte de sir Clive Sinclair, el inventor británico que creó no sólo la calculadora de bolsillo, sino también la icónica línea de computadores personales que lleva su apellido, una de las primeras a precios accesibles.

Su muerte fue confirmada al diario The Guardian por su hija Belinda, indicando que su padre falleció en su hogar, en Londres.

Pese a haber abandonado los estudios a los 17 años, Sinclair se entrenó a sí mismo en ingeniería. Tras trabajar algunos años como periodista de tecnología, fundó su empresa Radionics, que a comienzos de los años 70 lanzó la primera calculadora electrónica capaz de guardarse en el bolsillo, en una época en que estos aparatos eran del tamaño de cajas registradoras.

Obsesionado con hacer los productos electrónicos más pequeños y accesibles, en enero de 1980 Clive Sinclair continuó su legado con el ZX80, un microcomputador de apenas 22 x 18 centímetros cuyo precio era tan reducido como su tamaño: 80 libras esterlinas (86 mil pesos chilenos) en un kit para armar, ó 100 libras (107 mil pesos chilenos) ya ensamblado. Una quinta parte del costo de otros equipos de su época.

Al año siguiente su espíritu visionario se vería confirmado por su sucesor, el ZX81, que por sólo 70 libras (75 mil pesos chilenos). Aunque sus características pudieran parecer risibles para los estándares actuales, con un procesador Z80 de 3.25 Mhz y 1 KB de RAM -expansible hasta 64 KB- el ZX81 se convirtió en un éxito mundial, del que se vendieron más de 1.5 millones de unidades en todo el mundo.

Aún restaba sin embargo la obra maestra de la serie. En 1982 llegó el ZX Spectrum, uno de los primeros computadores en incorporar gráficos en color, siendo hasta la fecha el microcomputador británico más vendido de todos los tiempos, con 5 millones de unidades.

Curiosamente y tal como consigna el medio especializado Ars Technica, Ultimate, una de las empresas creadoras de videojuegos que pavimentó el éxito del ZX Spectrum, le sobreviviría para luego cambiar su nombre a Rareware, convirtiéndose en una de las grandes aliadas de Nintendo en los 90, con títulos como Battletoads, Donkey Kong Country o Banjo-Kazooie.

Pero volviendo a Sinclair, su espíritu inquieto también significaría la caida de su imperio. En 1985 lanzó el Sinclair C5, un pequeño vehículo eléctrico unipersonal, similar a un triciclo. Con un aspecto que hasta hoy luce futurista, el automóvil no fue bien recibido debido a preocupaciones sobre su seguridad y la incomodidad de viajar a la intemperie.

Su televisión de bolsillo, la Sinclair TV80, tampoco tuvo éxito, y el inventor se vio obligado a vender su empresa a la firma de computadores Amstrad.

Aún así, su ingenio fue galardonado por múltiples entidades, siendo quizá la más importante el honor de haber sido nombrado caballero por la Reina Isabel II en 1983, obteniendo el título de sir Clive Sinclair.

Quizá un aspecto intrigante de su vida es que Sinclair no solía ser usuario de sus propios inventos. Según relató su hija a The Guardian, nunca usó una calculadora de bolsillo, sino que prefería llevar consigo una antigua regla de cálculo. De igual forma, en diversas entrevistas declaró que no usaba computadores y que ni siquiera tenía correo electrónico.