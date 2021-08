Tras vulnerar los protocolo de seguridad del sitio de finanzas descentralizadas, Poly Network, un hacker logró extraer la gran suma de cryptomonedas avaluada en 600 millones.

En Twitter informaron de la terrible noticia para los miles de miembros de la comunidad “Nos apena anunciar que PolyNetwork fue atacado en Binance Smart Chain, Ethereum y Polygon”.

Important Notice:

We are sorry to announce that #PolyNetwork was attacked on @BinanceChain @ethereum and @0xPolygon Assets had been transferred to hacker's following addresses:

ETH: 0xC8a65Fadf0e0dDAf421F28FEAb69Bf6E2E589963

BSC: 0x0D6e286A7cfD25E0c01fEe9756765D8033B32C71

