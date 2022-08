Desde el desastroso inicio de los primeros teléfonos que se doblaban de Samsung, el mercado de los smartphones plegables parece querer seguir avanzando a pesar de las fallas y así lo han demostrado algunas compañías.

Hoy por ejemplo, durante el Galaxy Unpacked de este año, Samsung presentó el nuevo Galaxy Z Flip 4. Por otro lado, a solo un día del evento de Xiaomi, se filtraron imágenes del Mix Fold 2, que también promete la flexibilidad de una pantalla que se dobla a la mitad.

Si bien, ambas marcas se atrevieron a usar el concepto de una pantalla plegable, son varios los aspectos que las diferencian. Tras un proceso bastante largo de prueba y error ¿Será esta finalmente la consolidación de los smartphones plegables?

Fue en 2019 cuando Samsung anunció por primera vez un teléfono plegable, el Galaxy Z Fold, que se doblaba verticalmente y tenía 2 pantallas. La compañía entregó varios modelos a periodistas de medios tecnológicos para su uso y posterior review, sin embargo, los comunicadores reportaron que se rompía aún con poco uso.

Por esa fecha, el periodista de Bloomerg, Mark Gurman, contó a través de Twitter que su Galaxy Fold estaba “completamente roto” y había quedado “inutilizable” a solo dos días de uso.

The screen on my Galaxy Fold review unit is completely broken and unusable just two days in. Hard to know if this is widespread or not. pic.twitter.com/G0OHj3DQHw

El teléfono, tenía una especie de lámina delgada sobre la pantalla que en primera instancia presentó problemas y los usuarios la confundieron con un protector. Pero al retirarla se dieron cuenta de que era parte del modelo.

PSA: There's a layer that appears to be a screen protector on the Galaxy Fold's display. It's NOT a screen protector. Do NOT remove it.

I got this far peeling it off before the display spazzed and blacked out. Started over with a replacement. pic.twitter.com/ZhEG2Bqulr

— Marques Brownlee (@MKBHD) April 17, 2019