Twitter comenzó a probar una nueva funcionalidad con la que los usuarios pueden brindar información adicional a sus seguidores a través de las publicaciones, mediante estados de ánimo o descripciones.

Se trata de una herramienta de la que, por el momento, solo dispone un grupo selecto de usuarios de la red social tanto de Estados Unidos como de Australia.

Según ha confirmado un portavoz de Twitter a TechCrunch, la plataforma estará probando esta nueva función “por un tiempo limitado” con el objetivo de que los usuarios “puedan transmitir mejor” lo que están haciendo a través de sus tuits.

“La función permite agregar un estado a los tuits para brindar más contexto a sus seguidores”, puntualizó el portavoz. Además, indicó cómicamente que gracias a esta opción se puede añadir información sobre “reflexiones realizadas en la ducha u opiniones sobre cómo sientan los lunes”.

Este medio también indica que los estados, así como el emoji que los acompaña, aparecen debajo del nombre de usuario y se aplican exclusivamente a dicho tuit.

Por el momento y debido a que los estados de Twitter se encuentran en una fase inicial, no parece que estén moderados o exista la posibilidad de gestionarlos.

A pesar de ser solo una prueba temporal, algunos usuarios ya se quejaron de que los estados predeterminados de la app son “vergonzosos” y no se pueden personalizar.

I don't know how twitter managed to release a more embarrassing and unusable feature than cotweets in the same month but here it is. these are all the statuses you can use. no custom statuses allowed pic.twitter.com/2BPwku1qi1

— Takes Of Vesperia (@coolranchzaku) July 27, 2022