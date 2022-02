El pasado 9 de febrero, Samsung anunció sus nuevas familias de teléfonos y tablets con un video promocional del Galaxy S22 Ultra grabado en diferentes locaciones de Santiago de Chile, entre ellos el metro y Rosario Norte (Las Condes).

La primera aparición del tren subterráneo se ve cuando se hace referencia a la calidad de imagen del S22 Ultra, incluso en lugares de poca iluminación. Allí vemos a un grupo de deportistas que baja trotando por las escaleras y, al fondo, se puede leer el cartel que dice “Dirección Fernando Castillo Velasco“.

Posteriormente, la persona que lleva el teléfono, Anna, previo a subir a un vagón, se muestra en la Línea 3 del metro. También se pueden ver tomas áreas de la estación Mirador y en el costado una gigantografía con la frase “Galaxy S22 Ultra”.

Luego, el usuario avanza y desde el aire vemos la calle Rosario Norte, en Las Condes. Si bien se asemeja a algunas postales del “primer mundo”, como lo destacaron algunos usuarios, es el sector Oriente de Santiago por donde se mueve el taxi que traslada a la protagonista del registro.

Otro pasaje, muestra una imagen de la ciudad capturada con el mismo Galaxy S22, donde se aclara que el dispositivo tiene una cámara con 108 megapíxeles y que su pantalla Dynamic Amoled brilla incluso bajo el Sol.

El hecho de que la capital de Chile, sea el lugar elegido por Samsung para grabar el video promocional del smartphone más potente de su última línea de teléfonos de gama alta, es todo un acontecimiento.

Y los cibernautas lo hicieron saber a través de diferentes publicaciones en redes sociales. Algunos post se refieren a las locaciones como el metro, mientras que otros difunden el video y detallan, con asombro, que fue grabado en Santiago.

Love to see Santiago’s Subway ⁦@metrodesantiago⁩ in a worldwide production 😍❤️🚇

⁦@SamsungChile⁩ ⁦@SamsungMobile⁩ ⁦@SamsungMobileUS⁩ ⁦@JM_Reviewer⁩ https://t.co/73krA9nY2I

— FraNN (@mrdopehat) February 9, 2022