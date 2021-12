Spotify Wrapped 2021 llegó junto con diciembre. Se trata de la herramienta que permite a todos los usuarios poder ver su actividad durante el año en la plataforma y, a su vez, compartirlo en redes sociales como Instagram o Facebook.

“Está inspirada en las millones de formas extrañas y maravillosas que escuchaste este año, y en los creadores que pusieron la banda sonora al mundo que nos rodea”, explica Spotify en un comunicado.

Hasta 2020 lo normal es encontrar y poder compartir una lista de canciones que más escuchaste, los artistas que más oíste, los álbumes que más elegiste. Ahora también está disponible la opción de ver cuantos minutos usaste Spotify en el año.

En esta ocasión hay varias funciones entretenidas, una de ellas es “El aura de radio”, que es donde un experto te dice tu estado de ánimo según la música que escuchas. También existe el “2021 Wrapped Blend”, que sirve para comparar tus gustos musicales con los de tus amigos, además puedes compartirlo en tus redes.

Este año, aparte de poder difundir tus actividades en Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook, también está disponible hacerlo en Tik Tok.

¿Cuáles son los pasos a seguir para ver mi Spotify Wrapped 2021?

Se supone que con solo ingresar a la aplicación esta opción deberá salir mediante una pantalla emergente, que te de la posibilidad de apreciar tu Wrapped personalizado del año. De lo contrario, si no te aparece el ícono, te dejamos el link para poder acceder, haz clik aquí.

Según los desarrolladores “esta es toda una experiencia Spotify” y para poder vivirla solo debes tener la app en tu celular Android o iOS.

Te dejamos el top 5 de los artistas y canciones más escuchados a nivel mundial en Spotify este 2021:





1.- Bad Bunny

2.- Taylor Swift

3.- BTS

4.- Drake

5.- Justin Bieber





1.- drivers licence de Olivia Rodrigo

2.- MONTERO (Call me by your name) de Lil Nas X

3.- STAY (with Justin Bieber) de Kid LAROI

4.- good 4 u de Olivia Rodrigo

5.- Levitating (feat. DaBaby) de Dua Lipa