La comunidad de Twitter arremetió en contra del “abuso de poder” que sintieron después de que un usuario respondiese ofensivamente un tweet del ministro del Interior y Deportes de la ciudad de Hamburgo y al que luego la policía le realizó una redada en su casa.

Según la información compartida por The Washington Post, eran las 6 de la mañana cuando los uniformados alemanes llegaron a la puerta del usuario de Twitter en Hamburgo. ¿La razón? Insultó al funcionario Alemán Andy Grote, refiriéndose a él como un “Pimmel”, un crudo término que se refiere a los genitales masculinos.

Grote había compartido un Tweet que hacía referencia a la noticia de una celebración realizada en un bar donde llegaron miles de personas, incumpliendo las normas sanitarias.

“¡En el #Schanze celebramos la ignorancia! Algunas personas no pueden esperar a que todos volvamos al encierro. ¡Qué estúpidos! gracias @PolizeiHamburg que regresó de vuelta a casa una vez más para que la pandemia no se salga de control”, señaló el funcionario.

In der #Schanze feiert die Ignoranz! Manch einer kann es wohl nicht abwarten, dass wir alle wieder in den Lockdown müssen… Was für eine dämliche Aktion! Danke @PolizeiHamburg, die wieder einmal den Kopf hinhalten, damit die Pandemie nicht aus dem Ruder läuft. https://t.co/gmDz34P0oi

— Andy Grote (@AndyGrote) May 30, 2021