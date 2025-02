La noche del sábado, un brillante objeto volador sorprendió en distintas regiones de Chile al ser visto a simple vista en el cielo, muchos lo tildaron como un “ovni”, aunque en realidad tiene una explicación.

De acuerdo con los reportes en redes sociales, el objeto se pudo ver desde Viña del Mar hasta la región del Bío Bío. Ahora, circulan fotos y videos.

Resulta que no era un ovni, y tampoco algún fenómeno atmosférico, se trató del lanzamiento de la misión Starlink (11-4), de la compañía de internet satelital de Elon Musk.

Lo que se vio exactamente fue parte del cohete Falcon 9, de SpaceX, que justamente el sábado alrededor de las 22:00 horas, lanzó al espacio la nueva constelación de satélites.

De hecho, SpaceX, también propiedad de Musk, compartió imágenes del despegue y lo transmitió en vivo.

Falcon 9 lifts off from pad 4E in California, delivering 22 @Starlink satellites to the constellation pic.twitter.com/Y4xyrVxp5Y

— SpaceX (@SpaceX) February 2, 2025