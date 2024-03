Por décadas, los astrofísicos han estudiado la materia oscura, un material del universo que no puede verse, porque sus partículas no absorben, reflejan, ni emiten luz y solo puede detectarse a través de sus efectos en la gravedad, pero ahora, una nueva teoría cuántica propone que simplemente no existe.

Desarrollada por Jonathan Oppenheim, de la University College London, ha causado un gran debate en la comunidad científica desde que se presentó a fines de febrero. Algunos expertos incluso se niegan tajantemente a aceptarla.

Oppenheim dice que la materia oscura podría ser una “confusión” científica y que el espacio-tiempo es “inherentemente inestable”. Sin embargo, advierte que por el momento, su teoría no ha sido totalmente probada.

Durante años, se ha dicho que este material compone un 85% del universo, pero Oppenheim plantea otra posibilidad y apela a la inestabilidad del cosmos para explicar fenómenos que normalmente son atribuidos a la todavía inexplicable materia oscura, como por ejemplo, la expansión del universo o la rotación galáctica.

“Mostramos que nuestra teoría de la gravedad es válida hasta las distancias más cortas y que puede explicar la expansión del universo y la rotación galáctica sin materia oscura ni energía oscura“, explicó en X (Twitter) cuando compartió su artículo.

Folks, something seems to be happening… We show that our theory of gravity is valid down to the shortest distances https://t.co/SZvD0TGw90. and that it can explain the expansion of the universe and galactic rotation without dark matter or dark energy https://t.co/GzXBvXYd7K 1/

