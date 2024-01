Ingenieros de la Universidad Estatal de Carolina de Norte, en Estados Unidos, crearon un robot que podría cambiar lo que conocemos como róbotica, se trata de un dispositivo blando, que funciona sin control humano y puede orbitar objetos.

De acuerdo con un comunicado de la casa de estudios, se llama ‘Twisted Ringbot’ y puede realizar 3 actividades simultáneas: rodar hacia adelante, girar como un disco y seguir una trayectoria que orbita alrededor de un punto central.

Los expertos crearon este robot en busca de desarrollar tecnologías blandas que puedan mapear entornos desconocidos y/o de difícil acceso, porque así el robot puede girar en sus entornos.

Pero, ¿cómo es que un robot puede moverse sin control humano? Bueno, esto tiene que ver con la geometría del objeto y la inteligencia física.

“Sus acciones están determinadas por su diseño estructural y los materiales de los que están hechos, en lugar de ser dirigidas por una computadora o la intervención humana”, dice el comunicado.

Es por eso que el robot recibe el nombre de Twisted Ringbot, que en español puede traducirse como “anillo-bot retorcido”, puesto que su forma torcida impulsa y guía sus movimientos.

En las primeras pruebas, los ingenieros demostraron que el robot puede moverse en espacios confinados siguiendo sus contornos. “Independientemente de dónde se introduzca el robot en estos espacios, es capaz de llegar hasta un límite y seguir las líneas límite para mapear los contornos del espacio, ya sea un cuadrado, un triángulo, etc.”, explica Fangjie Qi, primer autor del artículo y estudiante de doctorado en NC State. “También identifica lagunas o daños en el límite”, agrega.

¿De qué está hecho el robot blando?

El robot blando está hecho de elastómeros de cristal líquido en forma de cinta que se retuercen (como un fideo espiral) y luego se unen en el extremo para formar un bucle. Como una pulsera.

Para que funcione, el robot debe estar en una superficie cálida, más que la temperatura ambiente, ese sería su motor.

“Cuando se coloca sobre una superficie que tiene al menos 55 grados Celsius (…), la parte de la cinta que toca la superficie se contrae, mientras que la parte de la cinta expuesta al aire no lo hace. Esto induce un movimiento de balanceo; cuanto más cálida es la superficie, más rápido rueda el robot”, explican.

Asimismo, el robot también gira a lo largo de su eje central, lo que le permite tener una trayectoria orbital, como la Luna, por ejemplo. Esto le permite moverse en círculos alrededor de un objeto, pero si encuentra un límite, como una pared, por ejemplo, se moverá en su contorno.

Los expertos dicen que este robot es viable, porque su producción es económica. “La robótica blanda es todavía un campo relativamente nuevo. Encontrar nuevas formas de controlar el movimiento de los robots blandos de una manera repetible y diseñada hace avanzar el campo. Y avanzar en nuestra comprensión de lo que es posible, es emocionante”, comentó Jie Yin, profesor asociado de ingeniería mecánica y aeroespacial en la universidad, que participó del proyecto.

El estudio, con los detalles en profundidad de este robot, se publicará en Proceedings of the National Academy of Sciences, bajo el nombre de “Defected Twisted Ring Topology For Autonomous Periodic Flip-Spin-Orbit Soft Robot”.