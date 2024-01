La sonda espacial Juno, de la NASA, realizó el sábado 30 de diciembre el sobrevuelo más cercano a la luna Io de Júpiter que cualquier nave espacial haya realizado en más de 20 años.

Al llegar a aproximadamente 1.500 kilómetros de la superficie del mundo más volcánico de nuestro sistema solar, el paso permitió a los instrumentos de Juno generar una gran cantidad de datos, incluida una nueva batería de imágenes cercanas de este mundo.

“Al combinar los datos de este sobrevuelo con nuestras observaciones anteriores, el equipo científico de Juno está estudiando cómo varían los volcanes de Ío”, dijo en un comunicado el investigador principal de Juno, Scott Bolton, del Southwest Research Institute en San Antonio, Texas.

“Estamos buscando con qué frecuencia entran en erupción, cómo de brillantes y calientes son, cómo cambia la forma del flujo de lava y cómo la actividad de Ío está relacionada con el flujo de partículas cargadas en la magnetosfera de Júpiter”, agregó.

En las imágenes se pueden apreciar algunas zonas más oscuras que otras y algunas irregularidades en el terreno de Io, que la NASA aclaró que podía tratarse de enormes lagos de lava que cubren su superficie.

The JunoCam instrument aboard our #JunoMission acquired six images of Jupiter's moon Io during its close encounter today. This black-and-white view was taken at an altitude of about 1,500 miles (2,500 kilometers). More images will be available soon at https://t.co/mGfITRe57Y pic.twitter.com/9GcamrhxPt

— NASA Solar System (@NASASolarSystem) December 31, 2023