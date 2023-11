La NASA entregó nueva información sobre el catálogo de planetas del telescopio espacial Kepler, que orbita el Sistema Solar buscando objetos planetarios que se encuentren en las zonas habitables de sus estrellas, como la Tierra.

Ahora, la agencia espacial informó que este instrumento, que opera desde el 2009, encontró 4.376 candidatos a planetas fuera del Sistema Solar, una cifra en la que se incluyen más de 700 sistemas multiplanetarios.

“La misión Kepler de la NASA ha descubierto la mayoría de los exoplanetas conocidos y este nuevo catálogo permitirá a los astrónomos aprender más sobre sus características”, comentó en un comunicado, Jack Lissauer, científico investigador del Centro de Investigación Ames de la NASA y autor del artículo que presenta el nuevo catálogo de Kepler.

Recordemos que el telescopio Kepler se dedica a buscar exoplanetas, pero con un enfoque especial en aquellos que son similares a la Tierra y que se encuentran en zonas habitables de sus estrellas. Es decir, en lugares donde les llega la suficiente luz y calor para que puedan contener vida.

La importancia de este instrumento entonces radica en que, entre los objetos que cataloga, los humanos podrían encontrar finalmente vida extraterrestre, aunque pese a que ya lleva décadas funcionando, todavía no se logra esta hazaña.

La NASA destacó en particular un nuevo sistema solar multiplanetario encontrado por el Kepler, que contiene 7 nuevos exoplanetas. Se trata de Kepler-385, donde “hay una estrella similar al Sol aproximadamente un 10% más grande y un 5% más caliente”.

Seven new planets orbiting a distant star have been revealed in a review of @NASAExoplanets data by our retired Kepler Space Telescope: https://t.co/vnJIAkBmjw

All the planets in the system, named Kepler-385, are larger than Earth and smaller than Neptune, and are scorched by… pic.twitter.com/HmJIqBFh5h

— NASA (@NASA) November 2, 2023