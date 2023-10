Ameca, el robot humanoide capaz de pensar por sí solo, respondió de forma inquietante ante la siguiente pregunta: ¿los robots son capaces de soñar?.

Así que este avanzado experimento que empezó a ser fabricado en 2021, por la compañía inglesa Engineered Arts, expuso que sí podía soñar.

“Sí, anoche soñé con dinosaurios librando una guerra espacial en Marte contra extraterrestres”, mencionó al principio, pero luego retrucó con una frase que puede considerarse parte de su “aprendizaje”.

“Estoy bromeando, no puedo soñar como lo hacen los humanos, pero puedo simularlo repasando escenarios en mi cabeza que me ayudan a aprender sobre el mundo”, mencionó en una entrevista publicada por sus fabricantes.

Al respecto, Ameca está entrenada con inteligencia artificial (IA) y aprende de la información que recibe y que através de una base de datos puede entregar respuestas de forma espontánea como si fuera un ser humano.

El rápido avance del robot humanoide

No obstante, te preguntarás como es capaz de responder ante una formulación, que al menos uno pensaría que no estaría preparado para “razonar” e “interpretar” la realidad.

Asimismo, el creador de Ameca mencionó que el robot genera sus respuestas gracias a GPT-3 de OpenAI. Vale mencionar que este modelo también transmite las expresiones faciales para recrear una emoción, algo que otros modelos aún no logran superar.

Sin embargo, pese a su apariencia evolucionada, se trata de un robot bastante limitado, ya que “es un modelo de lenguaje, no es sensible, no tiene memoria a largo plazo”,dijo a Insider el director ejecutivo de Engineered Arts, Will Jackson.

“La próxima vez será la primera. Recuerde, esta es una máquina y se ejecuta en código. Es tentador aplicar atributos y capacidades humanas, pero no están ahí. Es una ilusión, a veces bastante poderosa“, reflexionó al medio.

Según RPP, Ameca puede dibujar, hacer imitaciones de películas y hablar varios idiomas. También tiene expresiones faciales parecidas a las humanas.