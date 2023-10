Históricamente, el Premio Nobel de Física es el que ha dado menos reconocimientos a mujeres desde que los Nobel se comenzaron a otorgar en 1901. Desde entonces, se han entregado 224 y sólo 5 corresponden a mujeres.

La primera fue Marie Curie, en 1903, que fue reconocida —junto a su esposo— con un Nobel de Física por sus contribuciones en el campo de la radioactividad, donde fue pionera. Después de ella, apenas 4 mujeres han vuelto a recibir el premio en más de 100 años.

A Curie le siguieron María Goeppert Mayer en 1963, reconocida por sus aportes en la teoría del núcleo atómico. Después de ella, tuvieron que pasar más de 50 años para que en 2018 se premiara a Donna Strickland, por su trabajo sobre amplificación de pulso gorjeado.

Después de Goeppert y Strickland, el Nobel de Física cayó en manos de una mujer nuevamente en 2020, cuando Andrea Ghez fue reconocida por sus descubrimientos en torno a los agujeros negros y su relación con la Teoría de la Relatividad; mientras que en 2023 Anne L’Huillier se convirtió en la quinta ganadora, por sus estudios sobre la dinámica de electrones basados en attosegundos.

"This prize means a lot. This is the most prestigious prize and I am so happy to get this prize. It's incredible."

Anne L'Huillier – one of the newly announced 2023 physics laureates – dialled into today's press conference.

