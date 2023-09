Pentágono lanzó sitio web oficial donde publicarán videos desclasificados de ovnis: ¿Cómo verlos?

El pentágono, lanzó recientemente un sitio web oficial donde publicarán videos e información desclasificada de avistamientos de ovnis. La página estará abierta al público y al momento ya se han posteado 8 videos.

Esta iniciativa viene desde el Departamento de Defensa de EE.UU. y busca también que los empleados gubernamentales, militares y pilotos informen sobre sus experiencias o los avistamientos que han presenciado.

El sitio se conoce como AARO, por las siglas en inglés de “Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios” y contiene reportes, fotografías, videos y resoluciones sobre los casos, algunos con explicación y otros inconclusos.

Por el momento ya figuran algunos videos e información en la web y se espera que el organismo revele más información progresivamente, a medida que esta se va desclasificando y aprobando para divulgación pública.

¿Cómo ver los videos de ovnis del Pentágono?

Para ver los videos, basta con ingresar a aaro.mil, bajar hacia la sección “Cases” y allí presionar “Official UAP Videos”, donde se desplegarán los registros.

El lanzamiento de esta web ocurre poco tiempo después de las potentes declaraciones de un ex oficial de Estados Unidos, que aseguró que el país esconde restos biológicos no humanos recuperados desde objetos voladores no identificados.

Se trata de David Grusch, un exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y sus dichos causaron revuelo puesto que declaró bajo juramento ante el Congreso de su país.

Todo esto se dio bajo una investigación en Estados Unidos en la que se acusa que organismos de inteligencia están ocultando un programa que “recupera y realiza ingeniería inversa de objetos voladores no identificados”.

No obstante, desde el Pentágono negaron rotundamente sus afirmaciones.