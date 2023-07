El equipo de lanzamiento Artemis de la NASA ha realizado su primera simulación para la misión lunar Artemis II en el centro de Control de Lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida.

“Cada simulación es una pequeña historia de ciencia ficción, pero es una historia que ayuda al equipo de lanzamiento, a la NASA y al país a tener más éxito en nuestros esfuerzos reales” comentó el líder de capacitación en simulación de EGS en la NASA, John Apfelbaum.

De esta manera, los equipos de la NASA se preparan para enviar a la tripulación de cuatro astronautas en un viaje alrededor de la Luna. Para ello, participan en una amplia gama de simulaciones para garantizar que el personal que apoya cada aspecto de la misión esté listo y concentrado como lo estuvo para Artemis I.

La NASA explica que, debido a que la cuenta regresiva del lanzamiento de Artemis dura casi dos días, las simulaciones de lanzamiento se enfocan en dos partes principales: la carga del propulsor y la cuenta regresiva de la terminal.

La carga de propulsor se refiere a la parte de la cuenta regresiva del lanzamiento en la que los equipos alimentan el cohete SLS (Sistema de lanzamiento espacial) con gases líquidos criogénicos o súper enfriados. Una vez que se completan las operaciones de carga, los equipos pasan a la parte final y una de las más dinámicas de la cuenta regresiva.

Esta última es el conteo terminal, que son los últimos 10 minutos de la cuenta regresiva, donde se completan los preparativos para el despegue y todos los sistemas del cohete y la nave espacial Orion se ponen en línea listos para despegar.

“Las simulaciones son realmente clave para los preparativos del equipo de lanzamiento. A veces, los problemas a los que nos somete el equipo de simulación son sencillos, otros son complicados, algunos dan como resultado una continuación de la cuenta regresiva del lanzamiento y otros darán como resultado una decisión de depuración”, aseguró el director de lanzamiento de Artemis, Charlie Blackwell-Thompson.

“La idea detrás de las simulaciones es tener la oportunidad de practicar en equipo una y otra vez todas las cosas diferentes que pueden suceder el día del lanzamiento“, concluyó.

Our @NASAGroundsys is gearing up for the next Underway Recovery test alongside @USNavy and @DeptofDefense. These crucial exercises will simulate crew extraction & capsule recovery for @NASAArtemis II splashdown. We're one step closer to achieving safe & successful lunar missions! pic.twitter.com/ucz5h5Gq7s

— Bill Nelson (@SenBillNelson) July 25, 2023