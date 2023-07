En 1980, en un capítulo de la serie Cosmos, el célebre astrofísico Carl Sagan explicó por qué es imposible que la Tierra sea plana y calló a muchos terraplanistas que en la época levantaban descabelladas teorías sobre los gobiernos, la NASA y el espacio.

Y es que al día de hoy todavía existen algunas personas que piensan, por diversas razones, que la Tierra en la que vivimos es completamente plana. Sin embargo, esto se desmintió por primera vez hace más de 2.200 años y en los 80’s el científico volvió al origen de este irrefutable ejercicio y lo demostró en televisión.

Resulta que, en la época a.C, existió un mítico matemático, astrónomo y geógrafo griego llamado Eratóstenes, recordado mundialmente por ser la primera persona en la historia que midió la circunferencia de la Tierra y de paso, descartó que fuera plana.

¿Cómo lo hizo?: Con la ayuda de un simple palo.

Según cuenta Sagan en la serie documental, Eratóstenes leyó un día una antigua anotación que decía que una de las columnas de un templo en la frontera de Siena, no había proyectado sombra a las 12 del día el 21 de junio, fecha en que la Tierra vive su día más largo por el cambio de estación.

Aquello habría dejado pensando al matemático, que decidió investigar por su propia cuenta y esperó al próximo 21 de junio para hacer la prueba desde Alejandría, donde se encontraba en ese momento. Allí posicionó una varilla verticalmente bajo el Sol y descubrió que sí proyectaba sombra.

Entonces cuestionó, cómo es que en Siena el mismo día a la misma hora una columna no proyectaría sombra, mientras que en Alejandría, 800 kilómetros al norte, sí lo hacía.

La única respuesta posible es que la superficie de la Tierra es curva, lo que lo llevó al planteamiento de que la Tierra es esférica, sin necesidad de salir al espacio para comprobarlo.

