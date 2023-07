La mañana de este viernes desde India despegó el vehículo espacial Chandrayaan-3, su destino: la Luna. Esta misión de la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO) contempla un ambicioso plan para explorar el polo sur lunar.

Se trata de una sonda que se espera que aterrice en el satélite entre el 23 y el 24 de agosto, tras el anterior intento del país que terminó en un fallido alunizaje de hace cuatro años.

El lanzamiento Chandrayaan-3 con el cohete Launch Vehicle Mark-III (LVM3) tuvo lugar este viernes desde el centro de Sriharikota en el estado suroriental de Andhra Pradesh, como estaba previsto, según mostró en directo durante la cuenta atrás la ISRO.

“Chandrayaan-3 ha comenzado su viaje hacia la Luna. Nuestro LVM3 ha puesto ya la sonda Chandrayaan-3 en su órbita precisa en la Tierra”, dijo un sonriente jefe del ISRO, Sreedhara Panicker Somanath, desde el centro de control.

El director de la misión, P. Veeramuthuvel, señaló que “todos los parámetros son normales, incluyendo los generadores de energía y el módulo de propulsión. Nuestro viaje hacia la Luna para el alunizaje más esperado ha comenzado, y seguiremos de cerca la evolución de la nave”.

El cohete órbita la Tierra desde donde iniciará un trayecto de 384.400 kilómetros hasta la Luna, donde entrará en órbita antes de efectuar la maniobra de aterrizaje en torno al 23 de agosto, explicó ayer el jefe del ISRO, Sreedhara Panicker Somanath.

La masa de la misión es de 3.900 kilogramos, y tendrá capacidad para operar durante un día lunar, equivalente a catorce días en la Tierra.

El objetivo de la organización espacial india es alcanzar el inexplorado polo sur de la Luna, haciendo aterrizar una sonda en la superficie con la que realizar experimentos científicos y recabar datos sobre la composición mineral del satélite y la presencia de agua.

