Los científicos que estudian cada parte del basto Universo cuentan con varios instrumentos que recepcionan información del espacio exterior. Dentro de todos estos datos, es posible que haya señales extraterrestres que no se hayan identificado y que la inteligencia artificial podría ayudar a reconocer.

De hecho, cabe la posibilidad de que la única razón de no tener pruebas concretas de vida extraterrestre se deba simplemente a que dichas pruebas estén perdidas en un mar de datos.

En otras palabras, puede que estos instrumentos ya hayan captado señales –aunque aún no existen pruebas definitivas de ello–, pero que, por los ineficientes métodos y algoritmos de la actualidad, las hayamos pasado por alto.

De acuerdo con Deutsche Welle, es por este motivo que el estudiante universitario de la Universidad de Toronto, Peter Ma, junto con el Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre (SETI), Breakthrough Listen e instituciones de investigación científica de todo el mundo, ha aplicado el aprendizaje automático y la inteligencia artificial a un conjunto de datos previamente estudiado de estrellas cercanas.

Para sorpresa del investigador, el novedoso método ha dado con el descubrimiento de ocho señales de interés previamente no identificadas, según revela un comunicado de prensa.

Así, según los resultados iniciales de la nueva investigación publicada en Nature Astronomy, existe una ligera posibilidad de que el nuevo método haya desenterrado “tecnofirmas” no terrestres. Eso significaría que se ha alcanzado el objetivo del SETI de encontrar señales de inteligencia extraterrestre. Pero la pregunta persiste: ¿hemos encontrado tales señales?

PRESS RELEASE: https://t.co/crfRvTseVz

Will Machine Learning Help Us Find Extraterrestrial Life?

Research has applied a deep learning technique to a previously studied dataset of nearby stars and uncovered eight previously unidentified signals of interest. pic.twitter.com/w97LUch3kB

— The SETI Institute (@SETIInstitute) January 30, 2023