Científicos de la Universidad de St Andrews, Escocia, crearon un nuevo Centro de Posdetección Colectivo de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre (SETI, por sus siglas en inglés). Este se encargará de investigar y desarrollar un protocolo para cuando la humanidad logre hacer contacto con extraterrestres.

Si bien, a la fecha no se ha confirmado fehacientemente la existencia de vida inteligente en otros planetas, es un escenario posible considerando la inmensa cantidad de planetas y estrellas en el universo conocido. La razón por la que no se ha comprobado podría ser la distancia, más que la no existencia.

Con esta esperanza, un equipo científico internacional realizará esfuerzos para “preparar a la humanidad” en caso de que llegara el momento. Así lo explica el comunicado publicado por la Universidad de St Andrews.

Este organismo reunirá específicamente a profesionales de las ciencias y las humanidades. Esto para elaborar “evaluaciones de impacto, protocolos, procedimientos y tratados”, que funcionarán como respuesta ante una posible comunicación con extraterrestres.

Prepararse para el contacto con extraterrestres

“Debemos ir más allá de pensar en el impacto en la humanidad”, planteó el Dr. John Elliott, investigador honorario en la Facultad de Ciencias de la Computación de la Universidad de St Andrews y coordinador del nuevo centro.

“Necesitamos coordinar nuestro conocimiento experto no solo para evaluar la evidencia sino también para considerar la respuesta social humana, a medida que avanza nuestra comprensión y se comunica lo que sabemos y lo que no sabemos. Y el momento de hacerlo es ahora“, agregó.

Así mismo, reconoció que será un trabajo largo. “Escanear señales de supuesto origen extraterrestre en busca de estructuras de lenguaje y adjuntar significado es un proceso elaborado y lento durante el cual nuestro conocimiento avanzará en muchos pasos a medida que aprendamos ‘Extraterrestre"”.