Desde que la Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años, nuestro planeta se ha ido enfriando lentamente. A lo largo de millones de años, el planeta pasó de estar cubierta por un profundo océano de magma a formar una corteza frágil.

Desde ahí los procesos impulsados por el calor desde el interior de la Tierra han sido de extrema importancia para proteger nuestro mundo y permitir que la vida prospere. Por ejemplo, la dínamo giratoria y convectiva del interior de la Tierra es lo que genera su vasto campo magnético.

Del mismo modo, se cree que la convección del manto, la actividad tectónica y el vulcanismo ayudan a mantener la vida mediante la estabilización de las temperaturas globales y el ciclo del carbono.

Aún no se ha respondido con exactitud la pregunta de a qué velocidad se enfría y cuándo su interior se solidificará, y se finalizará la actividad geológica, convirtiendo posiblemente a la Tierra en una roca estéril, parecida a Marte o Mercurio.

Ahora, una nueva investigación ha revelado que eso podría ocurrir antes de lo que se pensaba. El estudio, realizado por el profesor de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH), en Suiza, Motohiko Murakami y sus colegas de la Carnegie Institution for Science, se ha publicado en la revista Earth and Planetary Science Letters.

Estos expertos han desarrollado un sistema de medición en el laboratorio que permite medir la conductividad térmica de un mineral conocido como bridgmanita, situado en el límite entre el núcleo exterior de hierro y níquel de la Tierra y el manto inferior de fluido fundido que se encuentra sobre él.

Las mediciones se hicieron en las condiciones de presión y temperatura que imperan en el interior de la Tierra.

“Este sistema de medición nos permitió demostrar que la conductividad térmica de la bridgmanita es aproximadamente 1,5 veces mayor de lo que se suponía“, afirma Murakami en un comunicado de la ETH.

